Lorsque les températures baissent à l’automne, les arbres à feuilles caduques changent et prennent des teintes rouges et jaunes. Au Japon, on appelle ce phénomène kôyô, ou momiji, et une très ancienne tradition veut qu’on se rende dans les montagnes ou les parcs pour admirer la beauté des feuilles.

La tradition de l’automne au Japon

Au Japon, on appelle momiji-gari (« la chasse aux feuilles rouges ») le fait de sortir admirer les couleurs des feuilles d’automne. Il s'agit d'une tradition importante pour se réjouir du changement des saisons, tout comme le hanami au printemps. Parmi les arbres emblématiques qui se parent de couleurs automnales, on compte l'érable et le ginkgo, dont les feuilles deviennent rouges et jaunes.

Avenue bordée de ginkgo à Meiji Jingû Gaien (Tokyo) (© Adobestock)

Le sommet de l’Asashi-dake de la chaîne des monts Daisetsu, à Hokkaidô (© Adobestock)

La contemplation des couleurs automnales passe aussi par la beauté du tapis de feuilles mortes. Et de nombreux sites touristiques illuminent les arbres la nuit de façon à donner aux visiteurs un paysage fantasmagrique.

Feuilles d'automne au temple Bishamon-dô, à Kyoto (© Adobestock)

L'atomsphère fantastique créée par les arbres d'automnes illuminés du temple Rurikô-in, à Kyoto. (© Adobestock)

En automne, de nombreuses pâtisseries japonaises inspirées des feuilles d'érable rouges et jaunes sont en vente. Le momiji manjû, une célèbre pâtisserie de Hiroshima, a été créé en 1906 en s’inspirant des feuilles d'érable de Momiji-dani, un site réputé sur l'île de Miyajima. Aujourd'hui on peut en acheter toute l'année !

Momiji manjû (© Adobestock)

Le « front des feuilles rouges »

La meilleure période pour admirer les couleurs d'automne dépendant fortement de la température. En général, lorsque les températures sont basses dès septembre à novembre, les feuilles changent de couleur plus tôt ; en revanche, les années plus chaudes, les feuilles rouges sont plus tardives. On dit que les couleurs commencent à apparaître dès que la température minimale tombe sous les 8°C. En dessous de 5°C, les couleurs deviennent plus vives.

Inversement à la floraison des fleurs de cerisier printanières qui se déplace vers le nord depuis les régions plus chaudes du sud, les feuilles d'automne changent de couleur en commençant par le nord, plus frais, vers le sud, et des montagnes plus élevées vers les basses plaines. C'est ce qu'on appelle le « front des feuilles rouges ». En premier lieu, à Hokkaidô, les couleurs commencent à changer à partir de septembre, alors que dans les zones urbaines des régions du Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes) et du Kansai (Osaka et ses préfectures environnantes), la meilleure période pour les admirer est souvent de mi-novembre à début décembre.

L'histoire de la « chasse aux feuilles d'automne »

Le Manyôshû, le plus ancien recueil de poésies japonaises (compilé au VIIIe siècle), contient plus de 100 poèmes sur le thème des couleurs d'automne. Ceux consacrés aux feuilles jaunes étaient beaucoup plus nombreux que ceux concernant les feuilles rouges. Plus tard, on dit que, parmi la noblesse de Nara et de Kyoto, composer des tanka (poèmes courts) en contemplant les couleurs automnales en voyage dans les montagnes et les plaines était un passe-temps raffiné.

Au XVIIe siècle, avec la stabilisation de la société sous le shogunat d'Edo et l'amélioration du réseau routier, la tradition d'admirer les couleurs d'automne se répandit parmi le peuple. À Edo, les temples et les montagnes de la grande banlieue sont présentés dans les guides touristiques comme des sites célèbres, et l'on appréciait les excursions d'une journée, pique-nique avec bentô et saké. Cette tradition est encore vivante aujourd'hui.