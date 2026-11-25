Au Japon, la patate douce (satsuma-imo) est un aliment crucial, une importante ressource nutritive. Les paysans japonais tâchent de longue date de créer des variétés toujours plus grosses, plus sucrées et plus savoureuses.

La patate douce (satsuma-imo) vient d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, elle a été importée de Chine au royaume des Ryûkyû (dans l’actuelle préfecture d’Okinawa) vers 1600. Au XVIIIe siècle, elle est d’abord cultivée dans la province de Satsuma (dans l’actuelle préfecture de Kagoshima), avant de gagner tout le Japon. À Kyûshû, on l’appelle aussi kara-imo, pour souligner l’origine chinoise de la plante ; le terme kara servait en effet autrefois à désigner ce qui venait de Chine. Dans certaines régions, on parle aussi de kansho ce qui correspond à la lecture japonaise du terme chinois écrit 甘薯 (où kan signifie douce et sho, patate).

Les régions de Kagoshima et d’Ibaraki sont les deux plus grands producteurs de patate douce du Japon. Elles représentent chacune 30 % du tonnage global. Mais, à Kagoshima, la production entre majoritairement dans la composition de produits dérivés : 50 % des récoltes servent à la fabrication de l’alcool appelé shôchû et 20 % à la production de fécule. Les patates douces consommées en produits frais viennent principalement de la préfecture d’Ibaraki. Le stockage et la maturation après récolte permettent d’augmenter la teneur en sucre. Les différentes variétés de satsuma-imo sont généralement commercialisées en automne et en hiver.

La patate douce (satsuma-imo) se récolte en automne. Au Japon, la collecte de tubercules est une activité populaire. (Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral d’Ibaraki)

Or, il est possible de faire pousser des patates douces très nutritives même quand le sol est relativement pauvre. Aoki Kon’yô (1698-1769), un érudit en études occidentales (sur un corpus essentiellement traduit du néerlandais,rangaku) le montrait déjà à l’époque d’Edo. En 1732, pendant la famine de Kyôhô, il soumet au shogunat un traité intitulé « De la patate douce » (Bansho-kô) où il prône la culture des satsuma-imo. Tokugawa Yoshimune (le 8e shôgun), lui demande alors d’en cultiver à titre expérimental. Les résultats sont probants dès le deuxième essai. Les semences de cette récolte seront ensuite distribuées dans tout le Japon et Kon’yô sera longtemps appelé « professeur patate douce ». À l’instar de Parmentier en France, il aidera à sauver de la famine de nombreux Japonais, et l’humble tubercule jouera un grand rôle pendant la Seconde Guerre mondiale.

Croquis de plants de satsuma-imo dessinés par Aoki Kon’yô. (Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Sucrée et fondante en bouche, l’« Annô-imo » relance la vogue des yaki-imo

Riche en fibres et en vitamines, la patate douce se déguste souvent rôtie. Les marchands ambulants de yaki-imo, qui proposent cet en-cas depuis l’époque d’Edo (1603-1868) ont modifié leur modèle économique dans l’après-guerre. Depuis, ils arpentent les rues sur leur charrette ou dans des camionnettes et offrent à la vente de délicieuses patates douces qui ont longuement rôti sur des pierres chaudes.

(Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral d’Ibaraki)

La variété « Beni-azuma » est fondante, elle a régné en maître sur le marché de la patate douce rôtie (yaki-imo) jusqu’aux années 2000. Puis, l’avènement de la douce « Annô-imo » originaire de Tanegashima, une île de la préfecture de Kagoshima, a changé la donne et ravi les suffrages. Le développement de rôtissoires électriques automatiques dédiées à la cuisson des yaki-imo a par ailleurs ouvert la voie à la vente en supermarché et cet en-cas naturel et diététique a connu une nouvelle vogue au Japon.

Dans les années 2010, la douce « Beni-azuma » a vu émerger une rivale baptisée « Silk Sweet », appréciée pour son onctuosité, son fondant et qui a contribué à redynamiser le marché du yaki-imo. Depuis une dizaine d’années, ces variétés qui ne sont produites qu’au Japon gagnent des parts de marché à l’étranger. Les exportations ont été multipliées par 9,4 et la demande est particulièrement forte en Asie.

(Texte de Ecraft)