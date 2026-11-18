Grâce à sa saveur exceptionnelle, le matsutake est le roi des champignons dans la cuisine japonaise. Mais pour ce mets raffiné qui se déguste en automne, il faut mettre la main au portefeuille.

10 000 yens les 100 grammes

Quoi de plus représentatif de l’automne japonais que le majestueux matsutake ? Son arôme intense en vaut la peine. Il est extrêmement rare et difficile de goûter aux champignons cultivés au Japon, une rareté qui ne rend encore plus précieux.

Certes, ils poussent à l’état sauvage dans les forêts de pins rouges de tout le Japon, mais la production nationale n’ayant cessé de baisser ces 50 dernières années, le Japon a fini par se tourner vers l’importation. À son apogée en 1941, le Japon en produisait 12 000 tonnes par an ; 20 ans plus tard, en 1960, la récolte se maintient encore à 3 500 tonnes annuelles. Mais, la révolution énergétique qui a marqué le boom économique a poussé le Japon à privilégier les combustibles fossiles et les forêts de pins, autrefois soigneusement entretenues, ont été laissées à l’abandon. Les sous-bois qui jadis servaient de vivier ont été laissés à l’abandon, ils ont fini par être envahis d’arbustes et de mauvaises herbes, or cet environnement n’est pas propice à la croissance des matsutake. Plus récemment, les pins ont pâti de l’invasion de coléoptères, leur disparition massive a compromis l’écosystème et aggravé la situation.

Depuis 2001, on récolte au Japon moins de 100 tonnes par an (sauf en 2004 et en 2010).

(© Photo AC)

Grâce à l’amélioration des modes de culture, on peut désormais consommer toutes sortes de champignons tout au long de l’année. On peut en trouver en toute saison à prix stables dans les supermarchés. Mais les méthodes techniques de culture du matsutake étant encore en cours de développement, ce champignon reste rare et cher. Il est vendu entre 5 000 et 10 000 yens les 100 grammes (entre 25 et 60 euros environ), ce mets de luxe est souvent hors de prix pour un consommateur moyen.

De nos jours, plus de 90 % des matsutake à la vente sur le marché japonais sont récoltés à l’étranger, plus de 60 % proviennent de Chine, et récemment on constate une augmentation des importations en provenance des États-Unis et du Canada. Mais la saveur des matsutake importés n’égalerait pas celle des champignons produits au Japon.

Voici quelques plats emblématiques mettant à l’honneur ce champignon à l’arôme particulier.

Dans du riz : takikomi-gohan

Il est un dicton japonais qui dit « le matsutake pour l’arôme, le shimeji pour le goût » (kaori matsutake, aji shimeji). Rien n’est plus vrai qu’avec ce plat de takikomi-gohan. Pendant la cuisson, le matsutake embaume et parfume le riz, c’est un pur bonheur, le goût est divin.

(© Photo AC)

En bouillon : suimono

Une fine tranche de matsutake suffit à parfumer divinement un bouillon. Dans le commerce, les bouillons sont la plupart du temps à base d’arômes artificiels et ne comportent pas de vrai matsutake, mais ces ersatz offrent malgré tout aux convives un moyen simple et plus abordable d’approcher ce parfum exquis.

Dobin-mushi

Pour ce plat qui tire son nom de son mode de préparation, on met du matsutake, des morceaux de poulet ou de poisson, et des crevettes dans une petite théière en terre cuite (dobin) avec du bouillon et le tout est cuit à la vapeur (mushi). Ce plat emblématique de la cuisine nippone permet de savourer chaque ingrédient sous différentes formes. Tout d’abord, on verse un peu de bouillon dans une coupelle à saké (o-choko) pour apprécier l’arôme. Puis on ajoute à l’envi un filet de jus d’agrume (sudachi) pour modifier la saveur. Après avoir tout mangé, on peut savourer le bouillon jusqu’à la dernière goutte.

Grillés : sumibi-yaki

Griller des matsutake au charbon de bois est encore le meilleur moyen de préserver et de rehausser la saveur originale du champignon, ce plat est d’un incomparable raffinement.

(Texte de Ecraft)