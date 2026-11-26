Au Japon, la patate douce (satsuma-imo) était autrefois un aliment de base. De nos jours, elle est plutôt appréciée pour son côté sucré. Voici les meilleurs plats pour profiter de ce délicieux féculent.

Séchée : hoshi-imo

Cet encas est fait de lamelles ou de dés de patate douce (satsuma-imo) cuits à la vapeur, puis séchés. Naturel et bon pour la santé, ce coupe-faim est vendu en sachet, en supérette ou en pharmacie.

Lamelles de patate douce (satsuma-imo) cuites à la vapeur mises à sécher au soleil. (Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral d’Ibaraki)

(Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral d’Ibaraki)

En confiserie : imo-kenpi et imo-karintô

Cette spécialité de la préfecture de Kôchi se présente sous la forme de frites de patate douce (satsuma-imo) confites dans un sirop de sucre. Le terme de « imo-kempi » se compose d’une part de imo qui signifie patate et de kenpi qui est une confiserie traditionnellement à base de farine de blé. Ces bâtonnets ressemblent à des frites, mais ils sont plus durs et croquants. Dans certaines régions, on parle aussi de « imo-karintô », car ils ressemblent à des karintô qui sont une confiserie du même acabit.

(Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral de Kagoshima)

Rôtie : yaki-imo

Pour ce plat emblématique, les patates douces sont mises à cuire en robe de chambre dans des papillotes en alu. Autrefois, c’était un plat d’hiver, mais aujourd’hui, on en trouve toute l’année en supermarché et chez les primeurs. Parfois tendre, parfois fondante, la texture toujours très agréable en bouche, diffère selon les variétés de tubercule.

(Avec l’aimable autorisation de l’Office du tourisme de la préfecture de Kagoshima)

En entremet : imo-yôkan

Pour cette sorte de gelée, on mélange de la patate douce bouillie et tamisée à du sucre et de la gélatine (kanten), puis l’appareil est mis à durcir dans un moule carré. Cet entremet est souvent à base de haricot rouge (azuki), mais ici la légumineuse est remplacée par un féculent (satsuma-imo).

En confiserie : daigaku-imo

Les morceaux de patate douce sont frits puis caramélisés dans du sirop. En japonais, daigaku signifie « université ». Certains pensent que la préparation tire son nom d’un plat populaire proposé dans le quartier universitaire de Tokyo, il aurait été imaginé et vendu par des étudiants pour payer leurs études. D’autres expliquent que les daigaku-imo auraient été inventées dans un restaurant situé en face de l’Université de Tokyo.

(Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral de Kagoshima)

Avec du riz : imo-gohan

Le riz est mis à cuire avec des cubes de patate douce (satsuma-imo). Ce plat doux et réconfortant évoque l’abondance de l’automne.

Kara-imo-gohan de la préfecture de Kagoshima. (Avec l’aimable autorisation du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche)

En friture : imo-ten

La patate douce (satsuma-imo) se prête idéalement à la friture (tempura). Les tranches croustillantes, sortant du bain de friture, se dégustent avec une pointe de sel.

En purée : kinton

Avec le kuri kinton, qui est une purée de châtaignes et le kinton de patate douce est un incontournable du repas du Nouvel An (osechi ryôri). Il arrive parfois qu’il n’y ait que de la châtaigne, mais on y ajoute généralement de la purée de patate douce à la crème de marron.

L’encas préféré des habitants d’Edo

La patate douce est souvent comparée à la châtaigne, car la couleur et les goûts se ressemblent. Mais les châtaignes sont un produit de luxe, quand la patate douce, plus facilement accessible au grand public, reste vendue à des prix abordables.

À l’époque d’Edo (1603–1868), les satsuma-imo vendues à Edo venaient principalement de Kawagoe. Cette région située dans l’actuelle préfecture de Saitama, n’était qu’à 13 (jûsan) ri de la capitale (d’où un ri fait environ quatre kilomètres). Or en japonais, châtaigne se dit kuri, ce qui peut par homophonie sonner comme neuf (ku) ri. Les vendeurs ambulants de yaki-imo ont forgé des slogans suggérant que jûsanri était mieux que kuri, et que leurs yaki-imo étaient excellentes. Leur jeu de mot à fait mouche et les patates douces de Kawagoe sont devenues si populaires qu’elles ont fini par être appelées jûsanri.

(Texte de Ecraft)