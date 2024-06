Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Mito est l’un des plus grands châteaux en terre du Japon. En 1811, le neuvième seigneur, Tokugawa Nariaki, fonde l’école Kôdôkan, pour instruire les enfants du clan. On peut la voir encore aujourd’hui.

Le château de Mito et l’école Kôdôkan (préfecture d’Ibaraki)

Construction : vers 1214 (clan Baba), 1624 (clan Tokugawa de Mito)

vers 1214 (clan Baba), 1624 (clan Tokugawa de Mito) Premiers seigneurs : Baba Sukemoto, Satake Yoshinobu, Tokugawa Yorifusa

Baba Sukemoto, Satake Yoshinobu, Tokugawa Yorifusa À voir : l’école Kôdokan (authentique), la porte Honmaru Yakui et la porte Ôte (reconstructions), la tour de guet de Ninomaru Sumi (reconstruction)

l’école Kôdokan (authentique), la porte Honmaru Yakui et la porte Ôte (reconstructions), la tour de guet de Ninomaru Sumi (reconstruction) Tarif : gratuit

gratuit Adresse : 2-9-22 San-no-maru, Mito-shi, Ibaraki-ken

2-9-22 San-no-maru, Mito-shi, Ibaraki-ken Site Internet : https://mitokoumon.com/facility/historic/mitojoato/

L’un des plus grands châteaux en terre du Japon

Le château de Mito est bâti sur des énormes remblais de terre, entre la rivière Naka au nord et le lac Senba au sud. Avec, sur le côté ouest, des douves à cinq niveaux, et sur le côté est, des douves à trois niveaux. Il s’agit de l’un des plus grands châteaux en terre du Japon.

Les origines du château de Mito remontent à Baba Sukemoto, qui a vécu à la fin du XIIe siècle. Durant la période des Provinces en guerre, au XVIe siècle, Mito devient le chef-lieu du clan Satake qui contrôle la province de Hitachi (la préfecture d’Ibaraki d’aujourd’hui). Au début du shogunat des Tokugawa, Satake est muté vers Akita, et le château devient la résidence de l’une des trois branches familiales secondaires, en l’occurrence celle de Yorifusa, le onzième fils de Ieyasu. De gros travaux sont entrepris. La troisième enceinte san-no-maru et les douves extérieures sont agrandis, une résidence est édifiée dans la deuxième enceinte ni-no-maru, ainsi qu’une tour de guet à trois étages.

En 1811, l’école domaniale du Kôdôkan est créée par le seigneur Tokugawa Nariaki afin d’instruire les enfants du clan. Le bâtiment a survécu jusqu’à nos jours et a gardé son aspect d’origine. Récemment, la porte Ôte et la tour de guet Ninomaru Sumi ont été reconstruites en se basant sur des documents historiques.

(Photo de titre : le Kôdôkan. Pixta)