Le château de Yamanaka, un édifice aux fortifications naturelles

Le château de Yamanaka, conçu pour résister aux attaques de Toyotomi Hideyoshi, est un château de montagne qui utilise des fortifications naturelles. Il est cependant tombé en une demi-journée face à la grande armée de son ennemi.

Château de Yamanaka (préfecture de Shizuoka)

Construction : vers 1530 à 1560

vers 1530 à 1560 Premier seigneur : absent (clan Go-Hôjô)

absent (clan Go-Hôjô) À voir : les douves Shôji et Une

les douves Shôji et Une Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Yamanaka Shinden, Mishima-shi, Shizuoka-ken

Yamanaka Shinden, Mishima-shi, Shizuoka-ken Site Internet : https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn033080.html

Un château de montagne construit entièrement en terre, sans aucune pierre

Construit vers le milieu du XVIe siècle par le clan Go-Hôjô, dont le chef-lieu est à Odawara, Yamanaka est un « ban-jiro », un château sans seigneur. Édifié entre deux rivières et entouré de pentes aigues, c’est un véritable château de montagne à 580 mètres de hauteur, dont l’enceinte mesure 500 mètres d’est en ouest, et 1 000 mètres du nord au sud. Des fouilles au niveau des douves ont révélé une architecture avec de multiples crêtes qui, vue du ciel, a l’aspect de gaufres ou de damiers. C’est un style de construction spécifique au clan Hôjô. Recouvertes de verdure aujourd’hui pour éviter que les parois ne s’effondrent, ces constructions étaient à la base en argile rouge, facilement friables et difficiles à escalader.

Les douves et les bâtiments du château de Yamanaka sont réparés en 1590, avant l’attaque de Toyotomi Hideyoshi sur Odawara. Mais les 4 000 hommes ne peuvent résister face aux 67 000 soldats des Toyotomi, et l’édifice tombe en une demi-journée.

Il est rare au Japon que ces châteaux de montagne construits entièrement en terre soient restaurés à leur aspect d’origine. En 1981, le site est ouvert au public pour fêter les 40 ans de la municipalité de la ville de Mishima. Lorsqu’il fait beau, il est possible d’apercevoir le mont Fuji au-dessus des douves Shôji, qui sont en forme de gaufres.

(Photo de titre : Pixta)