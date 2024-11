Le château de Tsuwano, et ses murailles qui flottent dans la brume

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le premier château de Tsuwano est édifié au XIIIe siècle, durant le shogunat de Kamakura, pour repousser les invasions mongoles. Au XVIIe siècle, une forteresse plus moderne est construite, avec des murailles de pierre. En automne et en hiver, le château semble flotter dans la brume quand les conditions météorologiques s’y prêtent.

Château de Tsuwano (préfecture de Shimane)

Construction : 1295, puis 1605

1295, puis 1605 Premiers seigneurs : Yoshimi Yoriyuki, Sakazaki Naomori

Yoshimi Yoriyuki, Sakazaki Naomori À voir : les ruines de la tour de guet Hitojichi, les ruines de la tour de guet à trois étages

les ruines de la tour de guet Hitojichi, les ruines de la tour de guet à trois étages Tarif : 700 yens (aller-retour télésiège touristique)

700 yens (aller-retour télésiège touristique) Adresse : Ushiroda, Tsuwano-chô, Kanoashi-gun, Shimane-ken

Ushiroda, Tsuwano-chô, Kanoashi-gun, Shimane-ken Site Internet : https://tsuwano-kanko.net/ (traduction en français disponible)

Des murailles qui flottent dans la brume

Le château de Tsuwano est édifié au sommet du mont Reiki, à 362 mètres d’altitude, et s’étend sur 200 mètres le long des pentes de la montagne. La première construction date de l’époque de Kamakura, au XIIIe siècle, où Yoshimi Yoriyuki l’aurait érigé pour repousser les invasions mongoles. Au XVIIe siècle, le shogunat de Tokugawa a nommé comme seigneur Sakazaki Naomori qui a entrepris de gros travaux pour en faire une forteresse moderne avec des murailles de pierre. Il a été démantelé en 1874 après la promulgation de la loi du gouvernement de Meiji sur la démolition des châteaux, et il ne reste plus que les magnifiques murailles de pierre échelonnées.

Un télésiège permet d’accéder aux ruines du château dans la journée. Les illuminations de nuit, réservées aux weekends, donnent une impression complètement différente qu’à la lumière du jour. De l’automne à l’hiver, sous certaines conditions météorologiques, il est possible d’admirer tôt le matin les vestiges de l’édifice qui semble flotter dans la brume.



Les ruines du château de Tsuwano semblent flotter dans le ciel. (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)