Le château de Tsuyama, et ses murailles de pierre de trois styles différents

Les murailles de pierre, hautes de dix mètres, ont été construites selon trois styles différents, faisant du château de Tsuyama un édifice particulier.

Château de Tsuyama (préfecture d’Okayama)

Construction : 1604

Mori Tadamasa

les murailles de pierre, la tour de guet de Bitchû

300 yens (adultes)

135 Yamashita, Tsuyama-shi, Okayama-ken

https://www.city.tsuyama.lg.jp/city/index2.php?id=3449

Un château renommé pour ses trois styles de murailles

Le château de Tsuyama est édifié par Mori Tadamasa, l’un des généraux de Tokugawa Ieyasu qui a fait de lui le seigneur de la province de Mimasaka (la partie nord de la préfecture d’Okayama d’aujourd’hui). Son frère ainé, Mori Ranmaru, est décédé très jeune en défendant son maitre, Oda Nobunaga, lors de l’incident du Honnôji (où ce dernier trouva la mort). Tadamasa étant devenu leur vassal, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu ont pris la décision de lui attribuer le château de Tsuyama.

À l’origine, un donjon de cinq étages et multiples tours de guet et portes sont érigées, mais tout est démantelé en 1874 après la promulgation de la loi sur la destruction des châteaux, laissant seulement les murailles de pierre en place. Celles-ci rappellent la forme d’un éventail et intègrent certaines techniques développées pendant la construction, ce qui permet d’admirer trois styles différents.

L’une des pierres a la forme d’un cœur. Surnommée « l’exceptionnelle pierre de l’amour », de nombreux couples de jeunes japonais vont l’admirer pour qu’elle leur porte chance.

