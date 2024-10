Le château de Takamatsu, et ses dorades japonaises

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Faisant face à la mer intérieure de Seto et entouré de trois douves sur les autres côtés, le château de Takamatsu est considéré comme l’un des « trois grands châteaux sur l’eau » du Japon. On peut y apercevoir des daurades japonaises nageant dans les douves d’eau salée.

Château de Takamatsu (préfecture de Kagawa)

Construction : 1587

1587 Premier seigneur : Ikoma Chikamasa

Ikoma Chikamasa À voir : La tour de guet de Tsukimi, la porte Mizute, la tour de guet de Watari, la tour de guet d’Ushitora (authentiques), tous désignés Biens culturels importants

La tour de guet de Tsukimi, la porte Mizute, la tour de guet de Watari, la tour de guet d’Ushitora (authentiques), tous désignés Biens culturels importants Tarif : 200 yens (adultes)

200 yens (adultes) Adresse : 2,1 Tamamo-chô, Takamatsu-shi

2,1 Tamamo-chô, Takamatsu-shi Site Internet : http://www.takamatsujyo.com/

L’un des grands châteaux sur l’eau du Japon

Le château de Takamatsu est érigé en 1587 par Ikoma Chikamasa, seigneur de la province de Sanuki (la préfecture de Kagawa d’aujourd’hui).

En 1642, Matsudaira Yorishige, le petit-fils de Tokugawa Ieyasu, devient le seigneur de l’édifice et entreprend des travaux d’agrandissement ainsi que de réparations du donjon. Avec ses quatre étages et un sous-sol, c’est le plus grand château de l’île de Shikoku. Sur une durée de 228 ans, le clan Matsudaira a fait de Takamatsu la ville-château la plus importante de Shikoku.

Aujourd’hui il subsiste encore trois tours de guet et la porte Mizute, édifiées sous les Matsudaira et toutes désignées Biens culturels importants. La porte Mizute s’ouvre sur la mer intérieure de Seto, et lorsque le seigneur partait pour Osaka ou Edo, c’est de cette porte qu’il prenait le départ sur un petit bateau qui le menait vers un plus grand navire amarré au large.

Les douves du château de Takamatsu sont remplies d’eau salée et de nos jours encore, on peut y voir nager des daurades japonaises. Les visiteurs peuvent nourrir les poissons sur deux sites où de l’aliment est mis à disposition.

(Photo de titre : Pixta)