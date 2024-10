Osaka sous un jour nouveau : découvrir la ville en bateau

Les endroits à visiter à tout prix !

Les touristes s’enthousiasment pour les balades en bateau permettant de découvrir le canal Dôtonbori de nuit. Grâce à ces traversées. on peut voir sous jour nouveau, à la lumière des néons, le cœur battant d’Osaka avec ses restaurants et ses commerces.

Ravir les yeux, les palais et les photographes

Osaka est la plus grande métropole de l’Ouest du Japon. Étant, au moment d’Edo (1603-1868), traversée de nombreux canaux où transitaient les marchandises et denrées venant de tout le pays, Osaka a rapidement été appelée l’« arrière-cuisine du Japon ». Depuis, bon nombre de ces anciens canaux ont été comblés pour faire place à de grandes artères, il ne reste plus aujourd’hui que Higashi-Yokobori, un canal datant de la fin du XIVe siècle ainsi que Dôtonbori, aménagé en 1615. Higashi-Yokobori traverse la ville du nord au sud sur environ 3 kilomètres avant de tourner vers l’ouest et former en aval Dôtonbori qui s’étend sur 2,7 kilomètres.



Dôtonbori Shôtengai est la principale artère commerçante du quartier.

Le quartier de Dôtonbori, qui s’étend vers le sud en partant du canal éponyme, est l’une des plus grandes zones commerçantes du Japon. La préfecture d’Osaka qui attire de si nombreux visiteurs pourrait battre un nouveau record avec 14 millions de touristes en 2024.

L’un des principaux attraits de la ville est sa cuisine. Les touristes postent souvent une photo d’eux en train de déguster un takoyaki (morceau de poulpe grillé dans une boulette de pâte) le long de Dôtonbori pour montrer qu’ils ont « fait » Osaka. Impossible de résister aux myriades d’enseignes qui savent si bien attirer le chaland.



Ce sera à qui aura la plus belle enseigne, les restaurants se mettent en quatre pour attirer les passants.

Le pont Ebisu est sans doute l’un des sites les plus recherchés des photographes. Les touristes s’y bousculent pour prendre la photo parfaite du « Glico Man », l’immense pancarte publicitaire surplombant le canal. Lieu de drague patenté, l’endroit souffrait autrefois d’une mauvaise réputation alors qu’on s’y presse aujourd’hui de jour comme de nuit.



Le panneau s’allume 30 minutes après le coucher du soleil. Les touristes prennent la célèbre « pose Glico » et font mine de courir, mains levées en signe de victoire.



Tout le long de Dôtonbori s’égrènent les terrasses de cafés ainsi que les étals de takoyaki.

Des balades en bateau qui fleurent bon Osaka

On appelle promenade Tonbori les quais piétonniers longeant le canal Dôtonbori, à l’est et à l’ouest du pont Ebisu. Rendez-vous au pied de l’impressionnante grande roue qui court le long de la haute façade du magasin discount Don Quijote pour embarquer sur les bateau-bus, au départ toutes les 30 minutes.



L’embarcadère du pont Tazaemon (d’où les visiteurs embarquent pour une promenade sur la Tonbori) est facile à trouver, impossible de manquer la grande roue de cette facade jaune vif.

La promenade en bateau, qui dure 20 minutes, offre un panorama unique sur ce quartier si animé. Elle plait tant aux touristes que le nombre de départ a dû être augmenté. La majorité des passagers sont Coréens, Taïwanais, Hongkongais ou Américains. On peut profiter de son Osaka Amazing Pass pour monter à bord.



Le trajet de près d’un kilomètre relie les ponts Nippon et Ukiniwa.



Les bateaux naviguent si près des rives et le tablier des ponts est si bas qu’on croirait pouvoir les toucher. Sensations garanties.

Pendant le trajet, les guides racontent la ville en initiant les visiteurs au dialecte d’Osaka. « Regardez le panneau là-bas, c’est écrit ôkini, ce qui dans la région signifie merci - kamsahamnida en coréen, ou xie xie en chinois. N’hésitez pas à le dire souvent pendant votre séjour. ». Il y insiste, les habitants d’Osaka sont vraiment accueillants, « Regardez-les vous saluer depuis les berges, ils vous incitent à passer les voir. »

Les guides présentent chacun des neuf ponts sous lesquels passe le bateau. « Le pont Ebisu est arrondi, on dirait un okonomiyaki, (cette sorte de galette à la plancha qui fait la renommée d’Osaka). Sur la balustrade et les marches on aperçoit des motifs ressemblant aux spatules utilisées pour les cuire. »



La balustrade du pont Ebisu semble faite d’une interminable rangée de spatules.



L’impatience grandit à l’approche du panneau Glico, le bateau fait une courte halte pour une séance photo.

La promenade est particulièrement impressionnante de nuit. Le contraste entre l’obscurité entourant le bateau de passage sous un pont et les néons éblouissants de la ville est alors à couper le souffle.

Tous les passagers descendent du bateau un grand sourire aux lèvres. Une touriste coréenne se fait un plaisir d’imaginer la tête de ses amis quand ils verront ses photos.



La nuit, les néons créent une atmosphère unique.



En été, 1 300 lanternes en papier ornent les berges du canal. (Pixta)

Redonner du lustre à la « Venise de l’Est »

Les rives de Dôtonbori abondent aujourd’hui de touristes, mais ce n’a pas toujours été le cas. De l’éclatement de la bulle et jusqu’au début du XXIe siècle, les eaux usées des ménages et des usines se déversaient dans le canal et les lieux ont souffert d’un grave problème de pollution. Tant est si bien qu’après la victoire de l’équipe locale de baseball (les célèbres Hanshin Tigers d’Osaka) au championnat de la Central League en 2003, les habitants ont été horrifiés de voir des supporters en liesse sauter dans le canal.



Le 15 septembre 2003, près de 5 300 supporters des Hanshin Tigers ont piqué une tête dans Dôtonbori pour célébrer la victoire de leur équipe au championnat de la Central League. (Jiji)

Le gouvernement métropolitain d’Osaka a alors entrepris d’épurer les eaux afin de redorer son titre de « Venise de l’Est ». Des vannes ont été construites en amont et en aval, elles s’ouvrent et se ferment au gré des marées pour apporter des eaux propres en provenance de la Ôgawa (anciennement nommée Yodo). La municipalité a également mis fin au rejet des eaux usées dans le canal, ce qui a nettement amélioré la qualité de l’eau. Des lottes et même des anguilles japonaises, une espèce en voie de disparition, ont repris leurs habitudes et frayent désormais dans le canal.

Le système de vannes permet également de contrôler le niveau du cours d’eau et donc la circulation des bateaux de promenade. Depuis 2005, les amoureux des croisières urbaines peuvent profiter de Tonbori et le canal a pu renaître de ses cendres. À Osaka, les touristes peuvent désormais pleinement goûter aux délices de la ville mais aussi aux joies des promenades en bateau.



Avec un peu de chance, la guide vous jouera peut-être même un air de trompette !

(Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires)