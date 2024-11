Une expérience de luxe : le nouveau pont d’observation de la tour de Tokyo

Les endroits à visiter à tout prix !

La tour de Tokyo, l’un des hauts lieux touristiques de la capitale, propose aujourd’hui un tout nouvel espace d’observation de la ville. Nous sommes allés voir.

Nostalgie et nouveauté

Situé à 250 mètres de hauteur sur cette structure emblématique de 333 mètres, le pont d’observation de la tour de Tokyo a récemment fait peau neuve. Faisant suite aux rénovations d’il y a six ans, qui avaient vu l’installation de miroirs géométriques au plafond et sur les piliers, les derniers aménagements incluent la présence de « tatamis lumineux ». L’atmosphère y est véritablement scintillante !

Le hall de l’ascenseur qui mène les visiteurs du pont principal, situé à 150 mètres de hauteur, jusqu’au pont d’observation, a également été transformé en un espace relaxant de style japonais, doté d’une cloison en treillis et d’une élégante ouverture ovale au centre.



Le carré central blanc du pont principal. Au-dessus, on peut voir le pont d’observation circulaire.



Le hall rénové de l’ascenseur offre une atmosphère résolument japonaise.

Le nouveau design s’inspire du Ryôtei Kôyô-kan, un restaurant japonais haut de gamme qui se trouvait autrefois sur l’emplacement actuel de la tour de Tokyo. Construit en conséquence de l’ouverture globale du Japon au commerce extérieur durant l’ère Meiji (1868-1912), cet établissement, tout comme la salle de réception occidentale Rokumei-kan, servait de lieu de rencontre pour les politiciens et les chefs d’entreprise afin d’accueillir leurs invités étrangers.



Des moniteurs affichent les photos commémoratives des visiteurs le long d’un couloir. Les participants du « Diamond Tour » reçoivent leurs photos dans des cadres spéciaux.

Les visites du pont d’observation ont lieu toutes les 15 minutes de 9 h à 22 h 15. Pour les visiteurs à la recherche d’une expérience encore plus exclusive, il existe également le luxueux « Diamond Tour », organisé sept fois par jour à des intervalles d’une heure. Ces visites sont limitées à 10 personnes et nécessitent une réservation préalable. Les participants du Diamond Tour bénéficient d’un traitement de première classe : ils sont accueillis dans un salon privé luxueux au premier étage, avant de passer par une entrée réservée qui mène à un ascenseur privé les transportant jusqu’au pont principal, puis jusqu’au pont d’observation. Des artistes accompagnent la visite, ajoutant à l’émerveillement des vues de la Tour de Tokyo grâce à des chansons et des performances.



Le Maple Lounge, un espace exclusif accessible uniquement aux participants du Diamond Tour.



Un guide touristique, accompagné du guide scénique du pont principal, explique aux visiteurs l’histoire de la tour et détaille la vue sur les principaux endroits de la capitale.

Après 66 ans d’existence, la tour de Tokyo reste un lieu touristique très prisé, attirant des visiteurs du monde entier. Shin Maeda, président de la société de gestion du bâtiment, met l’accent sur l’accueil des visiteurs internationaux au Japon, affirmant qu’il souhaite offrir « une expérience d’observation unique, imprégnée des goûts et du style de divertissement japonais ».



Un passage spécial expose des images illustrant l’histoire de la tour de Tokyo.



Des codes QR situés à côté des fenêtres fournissent des informations sur la vue en plusieurs langues.

(Photo de titre : les « tatamis lumineux » récemment installés sur le pont principal et les miroirs géométriques sur les piliers en V des colonnes d’acier de la Tour de Tokyo. Toutes les photos sont de Nippon.com.)