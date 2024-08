Disparitions et démence sénile : le Japon connaît une recrudescence de signalements

Japan Data

Au Japon, de plus en plus de personnes atteintes de démence sénile sont portées disparues. Par ailleurs, les problèmes familiaux sont de loin la cause la plus fréquente des disparitions chez les moins de 20 ans.

Les données de l’Agence nationale de police montrent qu’en 2012, 9 607 personnes atteintes de démence sénile avaient été portées disparues. Depuis, ce nombre a doublé pour atteindre les 19 039 cas en 2023. En moyenne 52 disparitions sont signalées chaque jour. Par tranche d’âge, on constate que 11 224 avaient plus de 80 ans, 6 838 étaient septuagénaires et 977 étaient âgés de moins de 69 ans, le risque s’accroît après les 70 ans.

Dans 55,7 % des cas, il s’agissait d’hommes (44,3 % de femmes). Si l’on tient compte des disparitions signalées avant 2023, un total de 18 221 personnes ont été retrouvées saines et sauves, la majorité des seniors ont pu être localisés dans les trois jours. Malheureusement 3 % des portés disparus ont trouvé la mort, 553 décès dus soit à des accidents soit à des malaises survenus pendant l’épisode d’errance.

Si on ne se limite pas aux cas de démence sénile et que l’on inclut les disparitions dues à des maladies, à des problèmes familiaux, scolaires ou professionnels, 90 144 personnes ont été portées disparues en 2023. C’est 5 234 cas de plus qu’en 2022. Avec 77 022 cas, le plus faible taux de signalement correspond au contexte de pandémie de 2020, mais depuis les chiffres sont repartis à la hausse sur trois années consécutives.

Ces disparitions concernent majoritairement des jeunes 10 à 19 ans (17 732 personnes) et dans l’ensemble, les moins de 30 ans représentent près de 40 % du total des portés disparus. Avec 35,1 % des cas, les problèmes familiaux sont de loin la cause la plus fréquente des disparitions chez les moins de 20 ans.

(Photo de titre : Pixta)