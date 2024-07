Dans quelles compétitions le Japon est-il susceptible de remporter une médaille d’or ?

Combien de médailles sont attendues pour la délégation japonaise et les autres pays les plus forts pendant les JO de Paris ? Ces olympiades d’été sont par ailleurs les premières à atteindre la parité totale. Regardons l’évolution depuis l’édition de 1896.

Les Jeux Olympiques de Paris se sont ouverts le 26 juillet (le 27, heures du Japon). Selon les dernières données publiées par Gracenote, une société américaine spécialisée dans l’analyse et l’établissement de données sportives, l’équipe japonaise est en droit d’attendre un total de 47 médailles aux Jeux, dont 13 d’or, 13 d’argent et 21 de bronze. C’est onze de moins qu’aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les médailles d’or attendues sont les suivantes :

Javelot femmes : Kitaguchi Haruka

Kitaguchi Haruka Marche masculine 20 km : Ikeda Kôki

Ikeda Kôki Escrime Sabre féminin : Emura Misaki

Emura Misaki Escrime Fleuret masculin par équipe

Gymnastique Barres asymétriques hommes : Hashimoto Daiki

Hashimoto Daiki Gymnastique Concours général individuel masculin : Hashimoto Daiki

Hashimoto Daiki Gymnastique masculine par équipe

Judo Hommes 66kg : Abe Hifumi

Abe Hifumi Judo mixte par équipe

Skateboard Park féminin : Hiraki Kokona

Hiraki Kokona Lutte Femmes 50kg : Susaki Yui

Susaki Yui Lutte Femmes 53kg : Fujinami Akari

Fujinami Akari Lutte Femmes 57kg : Sakurai Tsugumi

Tsunoda Natsumi (Judo Femmes 48kg) qui figurait sur la liste précédente, n’a pas été retenue.

En termes de médailles estimées, les États-Unis sont en tête avec un total de 112 médailles, suivis par la Chine en deuxième position avec un total de 86, la Grande-Bretagne en troisième position avec un total de 63 et le pays hôte, la France, en quatrième position (60 médailles). Le Japon occupe la sixième place, derrière l’Australie et devant l’Italie et l’Allemagne.

Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (2021), les athlètes japonais ont remporté un total de 58 médailles, dont 27 d’or, 14 d’argent et 17 de bronze, soit la plus grande moisson de médailles de l’histoire olympique japonaise. Les prévisions pour les Jeux de Paris sont plutôt sombres, puisque cela ne ferait que moins de la moitié des médailles d’or.

Pour la première fois dans l’histoire, les Jeux olympiques de Paris compteront un nombre égal d’athlètes masculins et féminins, et l’on s’attend à ce que les femmes soient plus performantes que jamais. Seuls 241 athlètes masculins de 14 pays participaient aux premiers Jeux olympiques d’Athènes en 1896. La première participation d’athlètes féminines a eu lieu lors des deuxièmes Jeux de Paris en 1900, ce qui signifie qu’il a fallu plus de 120 ans pour que la parité soit atteinte.

La sélection japonaise cette année à Paris compte 409 athlètes, dont 218 hommes et seulement 191 femmes, ce qui est encore insuffisant.

(Photo de titre : Reuters)