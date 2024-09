De plus en plus de papas japonais prennent leur congé paternité

Japan Data

Selon une enquête gouvernementale, les Japonais sont de plus en plus nombreux à prendre leur congé paternité (+13,0 points en 2023), mais moins du tiers (30,1 %) en a fait la demande l’année dernière.

L’enquête sur l’emploi menée chaque année par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales indique que 30,1 % des pères japonais ont pris leur congé paternité en 2023. Cette augmentation sans précédent (13,0 points de plus qu’en 2022) marque la onzième année de hausse consécutive.

Le système de congé paternité et des soins à la personne a récemment fait l’objet d’une révision. Depuis avril 2022, les entreprises doivent informer leurs employés attendant un heureux événement qu’ils ont droit à un congé et vérifier s’ils feront ou non usage de ce droit. L’enquête recense le taux d’employés ayant pris ou demandé un congé paternité avant le 1er octobre 2023 (Japonais devenus pères entre octobre 2021 et septembre 2022). Les résultats de l’enquête montrent que les hommes hésitent moins à prendre ce congé depuis la révision du protocole.

En 2023, 15,7 % des pères japonais ont pris un congé de moins de 5 jours, 22,0 % ont demandé entre 5 jours et 2 semaines, 20,4 % de 2 semaines à 1 mois et 28,0 % entre 1 et 3 mois. Au total, 86,1 % des hommes ont pris moins de 3 mois de congé. Sur la même période, 84,1 % des mères ont pris un congé maternité, dont 92,5 % ont demandé 6 mois ou plus. Ces résultats montrent bien que l’écart entre les hommes et les femmes reste considérable.

Afin de porter à 50 % le taux d’hommes prenant leur congé paternité d’ici 2025, le gouvernement va demander, non seulement aux entreprises de plus de 1 000 salariés, mais aussi aux PME de plus de 300 salariés de rendre public les données sur l’utilisation du congé paternité à compter d’avril 2025.

(Photo de titre : Pixta)