Gare aux heures de pointe : la congestion des trains japonais augmente de nouveau

Le taux de congestion des trains japonais augmente dans la plupart des villes de l’Archipel pour la deuxième année consécutive depuis 2023.

Un rapport du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme montre que la congestion des trains dans trois aires métropolitaines majeures du Japon a continué à augmenter durant l’exercice fiscal 2023 (avril 2023-mars 2024), la rapprochant des niveaux d’avant la pandémie.

Le taux moyen de congestion durant les heures de pointe matinales des aires métropolitaine de Tokyo, d’Osaka et de Nagoya étaient respectivement de 136 % (+ 13 % par rapport à l’année précédente), de 115 % (+ 6 %) et de 123 % (+ 5 %). Les niveaux ont considérablement augmenté pour la deuxième année consécutive, à la suite de la baisse qui avait eu lieu durant la pandémie.

Le graphique ci-dessous montre le changement du taux de congestion par rapport à la capacité des trains pour 31 lignes majeures de l’aire métropolitaine de Tokyo. Bien qu’il ne soit pas encore monté au-dessus de 160 %, comme cela avait pu être observé par le passé, on peut constater une remarquable augmentation de la congestion.

Un taux de congestion de 136 %, soit 36 % de plus que la capacité maximale, se caractérise par une situation dans laquelle les passagers peuvent soit s’asseoir, soit se tenir à une sangle, ou encore à une barre près de la porte du train, et ce sans qu’il n’y ait aucun contact physique avec les autres passagers.

Sur les lignes les plus fréquentées de l’aire métropolitaine de Tokyo, les taux de congestion les plus élevés étaient proches de 200 %, soit un niveau auquel les corps des passagers se touchent considérablement, et où les personnes à proximité des portes sont incapables de bouger. Cependant, les taux observés sur de telles lignes pendant l’année fiscale 2023 restaient encore en dessous du seuil critique de 150 %.

