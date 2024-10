Inégalités salariales entre hommes et femmes au Japon : le classement par préfectures

Japan Data

Le gouvernement japonais a recensé les écarts de salaire entre hommes et femmes. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a présenté le nouveau classement des 47 préfectures ainsi que les dernières données. Les résultats concernant les inégalités de salaires entre les deux sexes proviennent d’une enquête réalisée en 2023, qui chiffre en pourcentage l’écart des salaires perçus par les femmes par rapport à ceux des hommes (où une parité totale correspondrait à un taux de 100 %).

L’enquête constate un écart de 10 points environ entre les préfectures en tête et celles en bas du classement. Les plus grandes inégalités salariales sont relevées à Tochigi où les femmes ne perçoivent que 71 % des rémunérations touchées par les hommes. Kôchi est en tête avec 80,4 % d’écart. Avec 73 %, Tokyo est quatrième en partant du bas du classement. La moyenne nationale est de 74,8 %. Les inégalités salariales sont plus fortes au Japon que dans les autres pays de l’OCDE où l’écart était en moyenne de 88,1 % en 2021.

Le Japon est également très en retard quant à la proportion de femmes occupant des postes de direction, elles ne représentent que 11,6 % des postes à responsabilité, contre 40 % dans l’OCDE. À ce titre, Aichi est le plus mal classé, avec seulement 6,4 % de femmes, Gifu est en 2e position, Mie 3e et Shizuoka 4e.

Le ministère a relevé « une faible corrélation entre le déséquilibre du ratio des célibataires hommes/femmes d’une part et les inégalités salariales constatées dans chaque région d’autre part », ce signifierait que les inégalités salariales concourent à l’exode de jeunes femmes hors de certaines préfectures.

