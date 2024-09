Les champions des JO de Paris 2024 : quels sont les athlètes qui ont marqué les Japonais ?

Japan Data

Un sondage a permis de mettre en lumière le nom des médaillés olympiques qui ont le plus marqué les téléspectateurs japonais.

Troisième au tableau général des médailles, le Japon a brillé aux Jeux olympiques de Paris. Le centre de recherche en management du sport de l’université Sannô a réalisé un sondage en ligne pour savoir quels champions nippons avaient le plus impressionné les téléspectateurs. (Voir aussi notre article : La liste des médaillés japonais aux Jeux olympiques de Paris 2024)

Oka Shinnosuke, le gymnaste qui a remporté trois médailles d’or et une de bronze, arrive en tête avec 104 votes. Il est suivi de Kitaguchi Haruka (92 votes), première médaillée d’or japonaise au javelot féminin. Puis, avec 54 votes, Abe Hifumi, le judoka qui a remporté l’or chez les mi-lourds et l’argent dans l’épreuve par équipes se classe troisième. Hayata Hina, la star du tennis de table féminin et Horigome Yûto en skateboard homme complètent ce top 5.

Le sondage réalisé par Sannô Sports Management auprès de 1 000 personnes âgées de 20 à 69 ans, a reçu 430 réponses (232 hommes et 198 femmes).

Les sondés ont également indiqué l’athlète japonais qui les avait le plus impressionnés. Kitaguchi arrive en tête avec 83 votes, talonnée par Oka (79 votes).

Les sondés ont également indiqué les athlètes dont les performances les avaient le plus marqués. La question acceptait les réponses multiples, ce qui a rebattu un peu les cartes. Hayata Hina, la star du tennis de table qui a remporté la médaille de bronze en simple et la médaille d’argent par équipe, arrive en tête avec 310 votes. Ses coéquipières Harimoto Miwa (237) et Hirano Miu (230) se retrouvent également dans le classement respectivement en troisième et quatrième position.

Les répondants ont également indiqué le nom des athlètes étrangers qui les avaient le plus marqués. Avec 24 votes, Yusuf Dikeç arrive en tête du classement. Le Turc a remporté la médaille d’argent à l’épreuve du tir au pistolet à air comprimé de 10 mètres par équipe. Sa nonchalance a captivé les téléspectateurs du monde entier. Tout le monde l’a vu tirer d’un air décontracté, la main dans la poche vêtu d’un simple T-shirt. La deuxième place revient à Teddy Rinner (23 votes), le judoka français a dominé la compétition et remporté sa troisième médaille d’or en individuel et sa deuxième en équipes mixtes



Le tireur turc Yusuf Dikeç et sa pose emblématique lors d’un entraînement à Ankara, en Turquie. Photo prise le 8 août 2024. Son look sans fioriture lui a valu le surnom de mukakin ojisan sur les réseaux sociaux japonais. Dans le monde des jeux vidéo on utilise le terme de mukakin pour désigner un joueur qui contente de faire le jeu sans rien acheter ni débourser, ojisan désigne par ailleurs un homme dans la force de l’âge. (© Reuters/Cagla Gurdogan)

Le sondage voulait également savoir quelles épreuves les sondés souhaiteraient regarder en 2028 aux JO de Los Angeles. Les personnes interrogées ont choisi 5 sports parmi les 35 sélectionnés. Le judo arrive en tête avec 24,2 % des suffrages, suivi du baseball/softball (21,9 %) sport qui avait été intégré en 2021 à l’occasion des JO de Tokyo.

(Photo de titre : le gymnaste Oka Shinnosuke célèbre sa médaille d’or remportée au concours général homme. Photo prise le 31 juillet 2024. Reuters)