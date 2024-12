Hello Kitty VS Cinnamoroll : quels sont les personnages populaires de Sanrio au fil des années ?

Japan Data

Sanrio, la société qui a donné naissance à Hello Kitty, a établi le classement 2024 de ses personnages les plus populaires à l’aide d’un sondage qui a réuni un record de 57 millions de votes. Voyons la liste des gagnants de toutes les éditions.

Depuis 1986, le classement des personnages de la société Sanrio témoigne de la popularité de ses créations auprès des Japonais. Et pour cette édition 2024, qui coïncide par ailleurs avec le cinquantième anniversaire de la naissance de Hello Kitty, le sondage a rassemblé un record de 57 millions de votes !

Parmi les 90 personnages en lice, c’est Cinnamoroll (un chiot blanc qui utilise ses grandes oreilles pour voler) qui est arrivé en tête, devant Pochacco (également un chiot, qui adore se promener et manger des glaces à la banane), et devant Kuromi (un lapin au look punk, rival de My Melody). La star des stars, Hello Kitty, a été placée au 5e rang.



Kuromi (© ’24 Sanrio)

Zashikibuta, un cochon décontracté et curieux, a été — pour l’unique fois par ailleurs — le personnage à la tête du tout premier classement en 1986.

Pochacco, créé en 1989 et qui avait été élu favori des fans de Sanrio pendant cinq ans consécutifs de 1991 à 1995, est récemment revenu sur le devant de la scène.

C’est Hello Kitty qui a été la plus souvent présente en haut du classement : 15 fois, dont 12 fois de suite de 1998 à 2009. Mais Cinnamoroll, née en 2002, semble être un concurrent de taille, avec sept nominations lors de ces huit dernières années... Le chiot aura mis quinze ans à atteindre la première place, mais Sanrio explique qu’il n’est pas rare de voir un personnage jouir d’un regain de popularité plus d’une décennie après sa création, lorsque des fans adultes retrouvent les souvenirs de leur enfance.

Les premières places du classement des personnages de Sanrio depuis 1986

2024 Cinnamoroll 2023 Cinnamoroll 2022 Cinnamoroll 2021 Cinnamoroll 2020 Cinnamoroll 2019 Hello Kitty 2018 Cinnamoroll 2017 Cinnamoroll 2016 Pompompurin 2015 Pompompurin 2014 My Melody 2013 Hello Kitty 2012 Hello Kitty 2011 My Melody 2010 My Melody 2009 Hello Kitty 2008 Hello Kitty 2007 Hello Kitty 2006 Hello Kitty 2005 Hello Kitty 2004 Hello Kitty 2003 Hello Kitty 2002 Hello Kitty 2001 Hello Kitty 2000 Hello Kitty 1999 Hello Kitty 1998 Hello Kitty 1997 Pompompurin 1996 Badtz-Maru 1995 Pochacco 1994 Pochacco 1993 Pochacco 1992 Pochacco 1991 Pochacco 1990 Keroppi 1989 Minna no Tabo 1988 Minna no Tabo 1987 Marroncream 1986 Zashikibuta



Zashikibuta (© ’24 Sanrio)

(Photo de titre : de gauche à droite, Cinnamoroll, Hello Kitty et Pochacco. © ’24 Sanrio)