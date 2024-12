Le classement 2024 des prénoms japonais : épanouissement et courage pour les enfants

Japan Data

Le classement 2024 des prénoms les plus populaires reflète les souhaits des parents de voir leurs enfants épanouis dans la vie et suffisamment vaillants pour surmonter les obstacles.

Le sondage annuel de Meiji Yasuda Life Insurance révèle les noms les plus populaires pour les nouveaux-nés japonais en 2024. Dans le classement des prénoms écrits en idéogramme (kanji), il peut y avoir plusieurs lectures : nous vous donnons ici les plus communes.

Pour les filles, 紬 (Tsumugi, un tissu doux en fil de soie) est le plus populaire, tout comme en 2021. Il est associé à la gentillesse, la douceur et au lien entre les personnes. Le deuxième prénom le plus donné est 翠 (Sui). L’idéogramme est celui du « martin-pêcheur », mais il fait surtout partie du mot signifiant « jade » (翡翠, hisui), dont on considère qu’elle apporte la bonne fortune. Le prénom est ainsi choisi pour souhaiter une vie heureuse. En troisième position se trouve 凛 (Rin), apprécié pour son agréable prononciation mais également pour sa signification emplie de force et de dignité.

C’est la première fois dans ce classement que les trois prénoms de filles les plus populaires sont composés d’un unique kanji.

Pour les garçons, 陽翔 (Haruto, Hinato, Haruka) est revenu en tête des prénoms les plus donnés, comme en 2017. Il est composé du caractère du « soleil » (陽) et celui de « l’envol » (翔), exprimant le souhait pour les parents de voir leur enfant déployer ses ailes et affronter courageusement la vie. Ensuite arrive le prénom 凪 (Nagi, Nagisa), signifiant « calme » ou « accalmie », un choix qui peut s’expliquer par le désir d’une vie paisible dans un monde où les catastrophes naturelles sont plus fréquentes et où la situation internationale est plus instable que jamais. En troisième position, 朝陽 (Asahi), qui veut dire « soleil levant », est associé à l’idée d’un futur lumineux.

C’est la 36e année que Meiji Yasuda Life Insurance Company effectue cette enquête qui se base sur les informations de signataires de contrats d’assurances jusqu’en septembre 2024, soit 7 017 filles et 7 308 garçons.

Classement des prénoms de fille les plus populaires

2024 (2023) (kanji / prononciation courante) 1 (3) 紬 (Tsumugi) 2 (9=) 翠 (Sui) 3 (2) 凛 (Rin) 4 (1) 陽葵 (Himari, Hinata) 5 (5=) 芽依 (Mei) 6 (50) 葵 (Aoi) 7= (26=) 心陽 (Koharu) 7= (9=) 陽菜 (Hina) 9 (26=) 心晴 (Koharu, Kokoha) 10 (4) 結愛 (Yua, Yuna, Yume)

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base de l’enquête de Meiji Yasuda Life Insurance

Classement des prénoms de garçon les plus populaires

2024 (2023) (kanji / prononciation courante) 1 (2=) 陽翔 (Haruto, Hinato, Haruka) 2 (8=) 凪 (Nagi, Nagisa) 3 (15) 朝陽 (Asahi) 4 (2=) 暖 (Dan, Haru) 5 (16) 陽向 (Hinata) 6= (1) 碧 (Ao, Aoi) 6= (4) 律 (Ritsu) 6= (7) 漣 (Ren) 9 (6) 颯真 (Sôma, Fûma) 10= (8=) 湊斗 (Minato) 10= (11) 颯 (Hayate, Sô) 10= (21) 陽大 (Hinata, Yôta, Haruta)

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base de l’enquête de Meiji Yasuda Life Insurance

(Photo de titre : Pixta)