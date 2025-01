Fusion de Honda et Nissan : plus de 9 000 fournisseurs en commun

Japan Data

Pour construire une voiture, 30 000 pièces sont nécessaires si on prend en compte toutes les vis et autres interrupteurs entrant dans la composition des différentes parties du véhicule. Un grand nombre de fournisseurs entrent donc en jeu. Or dans leur conférence de presse du 23 décembre, Honda et Nissan ont annoncé qu’ils entamaient des pourparlers en vue d’une fusion qui devrait avoir un très fort impact sur les fournisseurs des entreprises.

Selon une étude de Teikoku Databank réalisée en novembre 2024, le Japon compte 68 485 entreprises fournisseurs de l’industrie automobile, qui alimentent les chaînes de 10 constructeurs automobiles.

Avec 40 680 sous-traitants, c’est Toyota qui compte le plus grand nombre de fournisseurs, il est suivi de Honda (22 465 fournisseurs) puis de Nissan (19 084 fournisseurs). Toyota traite directement avec 2 306 fournisseurs de niveau 1, 22 334 sous-traitants de niveau 2 et 16 040 de niveau 3 ou plus. Les fournisseurs de niveau 2 représentent la part la plus importante de la sous-traitance automobile.

En cumulé, le nombre de fournisseurs total des 10 constructeurs japonais semble s’élever à 147 207 entreprises mais en réalité, les sous-traitants travaillent souvent pour plusieurs entreprises du secteur, ainsi leur nombre réel n’est plus que de 68 485 si on exclut les doublons.

Or Honda et Nissan ont 9 242 fournisseurs en commun et 3 472 de ces sous-traitants travaillent également pour Mitsubishi.

Fournisseurs communs

Honda-Nissan 9 242 Honda-Nissan-Mitsubishi 3 672

Par ailleurs, 4 507 (50,1 %) des 9 242 entreprises fournissant à la fois Honda et Nissan ont un chiffre d’affaires « entre 100 millions et 1 milliard de yens », quand 1 752 (19,5 %) ont un capital de « moins de 100 millions de yens ». Au total, 70 % de ces sous-traitants ont un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard de yens (6,12 millions d’euros).

De plus, 550 fournisseurs travaillant pour plusieurs constructeurs fabriquent « des pièces détachées et accessoires », 480 entreprises assurent la « fabrication de moules à métaux, de pièces et d’accessoires », 381 sous-traitants s’occupent de « la logistique de transport », 379 de la « fabrication des pièces en plastique » et 373 des « pièces issues de presse à métaux ».

