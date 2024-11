Mon ami le poisson rouge : un petit bijou du quotidien des Japonais

Une présence apaisante à domicile, dans les hôpitaux ou dans les commerces

Rien de plus facile que de prendre soin d’un poisson rouge. On les retrouve ici ou là, notamment dans des écoles, à domicile, dans les salles d’attente d’hôpitaux, en entreprises ou dans les établissements des artères commerçantes. L’enquête réalisée en 2024 par la société d’études Intage montre que les poissons d’agrément, dont font partie les poissons rouges, arrivent troisième au classement des animaux de compagnie préférés des Japonais après les chiens et les chats.

De longues nageoires, une tête bombée, des yeux protubérants, des nageoires qui semblent flotter comme des ailes de papillon ou s’épanouir comme une corolle de fleur, on ne se lasse pas de regarder leur ballet aussi fascinant qu’apaisant. Mieux vaut les observer d’en haut d’ailleurs pour bien voir onduler leur nageoire caudale. Ils peuvent être rouges, orange, blancs, noirs, dorés ou argentés, leur nage charme et captive.



Il suffit d’agrémenter son aquarium de décorations pour profiter encore plus du chatoiement des poissons. (Pixta)

Paresser autour d’un bassin en pêchant des poissons rouges

Les poissons rouges étaient si populaires en ville pendant l’époque d’Edo (1603-1868) que certains arrivaient même à vivre de ce négoce. De nos jours encore, Tokyo compte plusieurs bassins de pêche à poissons rouges. Citons Suzuki-en à Asagaya, situé près de la gare éponyme. Ce bassin est un site historique qui fête son 100e anniversaire en 2024. Les week-ends et jours fériés, les visiteurs sont nombreux à venir paresseusement y lancer leur ligne. Les poissons rouges sont profondément enracinés dans le paysage culturel japonais.



Point besoin d’être un expert pour pratiquer la pêche au poisson rouge. Tokyo compte plusieurs bassins de pêche au poisson rouge. (Pixta)

Pas de festival sans « cueillette aux poissons rouges »

Dans tous les festivals du Japon, on trouve des stands de cueillette de poisson rouge. On peut essayer d’y attraper des poissons à l’aide de petites raquettes tendues de papier appelées poi. Si on parvient à en cueillir sans que la raquette ne se déchire, on gagne les poissons et on les rapporte chez soi. Les stands prennent soin des prises avant leur mise en jeu dans les bacs.

Ce « loisir » a tant de succès que sur certains sites, il faut parfois réserver sa place à l’avance. Il existe même de petits championnats.



Pas de festival sans « cueillette de poissons rouges ». (Pixta)

Des poissons faits œuvres d’art ?

Le musée nommé « Art Aquarium GINZA » qui a ouvert ses portes en 2022 à Tokyo propose de contempler des poissons rouges qui, grâce à une très belle scénographie, se transforment sous les yeux des visiteurs en véritables oeuvres d’art mouvantes, on peut voir leur silhouette évoluer sous des éclairages féeriques.



« Danse des mille et une fleurs » (Hanakai obimai) le clou du musée Art Aquarium GINZA. (photo avec l’aimable autorisation du musée).

Les poissons rouges viennent de Chine. Le tout premier poisson de couleur rouge aurait été découvert il y a environ 2 000 ans dans un banc de carassins sauvages. Au Japon, la première mention remonte au début du XVIe siècle, vers la fin de l’époque Muromachi (1336-1573). Ces poissons étaient alors si rares et si chers que seuls les plus fortunés ou certains aristocrates de cour ne pouvaient s’en offrir.



Pages tirées de « La Pisciculture des poissons rouges » (Kingyo Sodate) un livre paru en 1748. (Bibliothèque nationale de la Diète).

Avec le boom de l’époque d’Edo, les Japonais se sont passionnés pour l’élevage de poissons rouges et la pratique s’est démocratisée au début du XVIIe. La ville d’Edo résonnait des voix des colporteurs de poissons rouges arpentant les rues avec leurs seaux remplis. Un livre portant sur l’élevage des poissons rouges intitulé « La Pisciculture des poissons rouges » (Kingyo Sodate) est même devenu un best seller.

Le poisson rouge, topos artistique et littéraire

La figure du poisson rouge a notamment marqué la poésie d’Edo.

Camelot de poissons rouges, Lequel prendre lequel prendre, La traque commence (1774) Kingyo uri korekara to oikkakeru

Gamins et galopins, Acheter un poisson oui, Mais compte d’abord la monnaie (1805) Wanpakusa kingyo o katte hakaru nari

L’époque d’Edo, et plus particulièrement la période des ères Genroku (1688-1704) et Kasei (1804-29), a vu s’épanouir la culture urbaine. Or ce nouveau loisir fait tant partie intégrante du quotidien des Japonais de l’époque que le topos du poisson rouge revient souvent dans les productions littéraires ainsi que sur les estampes.

Kitagawa Utamaro, célèbre pour ses estampes de belles femmes (bijinga), a notamment représenté une courtisane avec son bocal de poisson rouge. De même, Ihara Saikaku, qui a écrit de nombreuses fictions relevant du genre Ukiyo-zôshi, a lui aussi fait souvent intervenir des poissons rouges dans ses récits. Les artistes d’Edo semblent avoir été fascinés par la beauté tranquille de ces petits êtres vivants.



Estampe intitulée « Le goût pour les poissons rouges » (Kingyo-kô) tiré de « Vingt-quatre cas de piété filiale » (Nijûshi-kô, paru en 1863). (Bibliothèque nationale de la Diète).

Avec le boom, certains membres de la classe guerrière ont investi dans l’élevage de poissons rouges vers la fin Edo, puis les grands métayers leur ont emboîté le pas après la Restauration de Meiji. Les années et les siècles avaient beau passer, les poissons rouges sont restés dans le cœur et dans le quotidien des Japonais.