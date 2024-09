Les 18 ans du prince Hisahito : le neveu de l’empereur est entré dans l’âge adulte

Vers une nouvelle ère impériale, vers un nouveau Japon

En célébrant ses 18 ans le 6 septembre 2024, le prince Hisahito, le neveu de l’empereur du Japon, est entré dans l’âge adulte. Voici quelques informations sur le jeune homme.

Le prince Hisahito, le neveu de l’empereur du Japon, a fêté ses 18 ans le 6 septembre 2024. Il est le premier membre de la famille impériale à atteindre l’âge de la majorité depuis son père, le prince héritier Fumihito, qui avait eu 20 ans en 1985. (L’âge de la majorité a été abaissé à 18 ans en avril 2022)

Puisque la loi impériale japonaise actuellement en vigueur n’autorise pas les femmes à monter sur le trône du Chrysanthème, comme c’est le cas pour la princesse Aiko, la fille de l’empereur, Hisahito est ainsi deuxième dans la ligne de succession pour devenir souverain.

Une cérémonie d’entrée dans l’âge adulte est habituellement tenue pour les membres masculins de la famille impériale, mais comme le prince Hisahito est encore élève en dernière année de lycée, l’événement est reporté au printemps 2025, c’est-à-dire une fois qu’il sera diplômé de son établissement.

À l’occasion de ses 18 ans par ailleurs, le montant de l’allocation annuelle qui lui est versée en tant que membre de la famille impériale est passé de 3 à 9 millions de yens (56 000 euros), soit le triple.

Quelques informations sur le prince Hisahito

Date de naissance : 6 septembre 2006

Écusson impérial : Kôyamaki (pin parasol)

Parcours scolaire : diplômé du collège rattaché à l’Université Ochanomizu en mars 2022, entrée au lycée rattaché à l’Université de Tsukuba en avril 2022

Activités extrascolaires : observation des insectes

Source : Agence de la maison impériale

Hisahito est membre du club de badminton de son lycée, et il profite de son temps libre pour se perfectionner. Il participe aussi aux activités sportives et culturelles de son établissement, mais sa grande passion est l’étude des insectes. Du côté de sa vie princière, il accompagne ses parents Fumihito et Kiko lors de leurs devoirs officiels, tels que les rencontres avec des hauts dignitaires étrangers.

(Photo de titre : le prince Hisahito, au centre, et son père le prince héritier Fumihito, le frère de l’empereur, écoutent avec attention une explication sur les abeilles au Centre de recherche sur les abeilles de l’université de Tamagawa, le 6 avril 2024. © Jiji)