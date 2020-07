L’essentiel du mois de juin 2020

Le ministre de la Défense Kôno Tarô a annoncé la suspension du déploiement du système de défense antimissile terrestre Aegis Ashore dans les préfectures d’Akita et de Yamaguchi.

Sony a présenté le design de la Playstation 5, qui sera mise sur le marché à la fin de l’année 2020. Deux types de consoles seront en vente : un modèle classique avec lecteur de disque, et un autre modèle baptisé « Digital Edition » pour lequel les jeux seront uniquement disponibles par téléchargement.

La Diète a adopté un deuxième budget supplémentaire pour l’exercice 2020 pour faire face à la crise causée par l’épidémie de coronavirus. Avec un montant total de 31 900 milliards de yens (264 milliards d’euros), il s’agit du plus gros budget supplémentaire de l’histoire du Japon.

Selon des statistiques publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le Japon a connu une diminution naturelle de la population (différence entre le nombre de décès et de naissances) de 515 864 personnes en 2019. Ce chiffre a dépassé pour la première fois la barre du demi-million. L’indice synthétique de fécondité, soit le nombre moyen d’enfants qu’une femme a au cours de sa vie, est de 1,36. Le chiffre est en baisse constante depuis 4 ans.

Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée lors d’une attaque à l’arbalète dans un quartier résidentiel de la ville de Takarazuka, préfecture de Hyôgo. Un homme de 23 ans a été arrêté. Il est suspecté d’avoir tiré à l’arbalète sur sa mère, sa grand-mère, son frère et sa tante. Seule cette dernière a survécu.

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a remporté la phase finale des préliminaires du tournoi Kisei. Âgé de seulement 17 ans, il est devenu le plus jeune joueur en 31 ans à défier le détenteur du titre Kisei.

Une nouvelle loi au Japon contre le harcèlement et les abus de pouvoir est effective dans les grandes compagnies. Les patrons seront désormais dans l’obligation de recevoir leurs employés s’ils se disent victimes de telles pratiques, de rester à leur écoute et de prendre des mesures adéquates pour résoudre ces problèmes. Les employés pourront également bénéficier d’un suivi.

Premiers essais cliniques pour un nouveau type de vaccin contre le coronavirus

Mardi 16

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé les résultats d’une enquête sur les anticorps contre le coronavirus. Le pourcentage de sujets ayant généré des anticorps, indiquant une exposition au virus, était de 0,10 % à Tokyo, 0,17 % à Osaka et 0,03 % à Miyagi. Ces dépistages avaient eu lieu au début du mois pendant quelques jours.

Article lié

Mercredi 17

Clôture de la 201e session ordinaire de la Diète. Dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus, un total de quatre budgets supplémentaires ont été adoptés, dont deux contenant des mesures économiques importantes. L’opposition avait demandé une prolongation de la session afin de débattre sur la mise en place de mesures contre une éventuelle recrudescence des cas d’infection, mais le gouvernement et le parti au pouvoir ne l’ont pas estimée nécessaire.

Pour la première fois au Japon, une équipe de chercheurs a réussi à déceler des traces du Covid-19 dans des eaux usées. Les spécialistes pensent que cette opération pourrait être utile non seulement afin de prévenir l’arrivée d’une deuxième vague de contaminations, en fonction de la quantité de génome viral trouvée, mais aussi pour détecter des patients asymptomatiques.

Article lié

Jeudi 18

L’ancien ministre de la Justice Kawai Katsuyuki et son épouse Anri, tous deux membres de la Diète, ont été arrêtés par le bureau des procureurs de Tokyo. Ils sont accusés d’achat de votes au cours de la campagne électorale de Kawai Anri en juillet 2019, suite à laquelle elle a obtenu son actuel mandat à la Chambre des conseillers.

Vendredi 19

Le gouvernement a levé sa demande de restrictions de déplacements entre préfectures, qui avait été lancée en raison de l’épidémie du coronavirus.

Article lié

La saison de baseball professionnel japonais a repris avec des matchs disputés à huis clos. C’est la première fois de l’histoire que des matchs sont joués sans spectateurs.

L’application appelée « COCOA » (pour Contact-Confirming Application) a été lancée au Japon. Elle informe les utilisateurs qu’ils sont récemment rentrés en contact avec des personnes atteintes du Covid-19, et permet de les soumettre à un test de dépistage le plus rapidement possible en facilitant leur prise en charge dans les centres d’assistance sanitaire.

Article lié

Lundi 22

La fédération japonaise de football a retiré sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde féminine de football de 2023.

Mardi 23

Un service commémoratif au musée préfectoral mémorial de la paix d’Okinawa à Itoman a été organisé pour commémorer les 75 ans depuis la bataille d’Okinawa.





L’institut de recherche Riken a annoncé que le superordinateur Fugaku, développé en collaboration avec Fujitsu et d’autres entreprises, a été reconnu comme le plus puissant du monde par quatre différents classements.

Article lié





La Corée du Sud compte envoyer une demande à l’Unesco afin que l’organisation retire l’île de Gunkan-jima de sa liste des sites japonais inscrits au patrimoine mondial. Cette décision a été motivée par la récente ouverture d’une exposition à Tokyo qui est accusée par la Corée du Sud de « déformer la réalité des faits historiques » concernant les traitements discriminatoires que les travailleurs coréens ont subies lorsqu’ils avaient été envoyés à Gunkan-jima pendant la Seconde Guerre mondiale.

Articles liés

Mercredi 24

Le ministre en charge de la Revitalisation économique Nishimura Yasutoshi a déclaré que le groupe d’experts gouvernemental mis en place pour établir des mesures contre le Covid-19 sera supprimé et remplacé par un nouvel organisme.

Jeudi 25

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 s’est produit tôt le matin dans la préfecture de Chiba, au sud-est de Tokyo. L’épicentre était situé sur le littoral est de la région, d’une trentaine de kilomètres de profondeur. Le séisme a été d’une intensité de « 5- » sur l’échelle de mesure japonaise shindo, et par conséquent assez violent.

Article lié

La levée graduelle des restrictions de sortie du Japon commence par le Vietnam. Les Japonais qui y résident pour affaires ont embarqué entre le 25 et le 27 juin à l’aéroport de Narita pour celui de Van Don.

Article lié

Samedi 27

La région de Kyûshû, au sud-ouest du Japon, est en proie à des pluies d’une extrême intensité. Dans la ville de Kurume (préfecture de Fukuoka), il est tombé 92,5 mm d’eau en une heure, une quantité record.

Article lié

Dimanche 28

60 cas d’infections au Covid-19 ont été confirmés à Tokyo. C’est le chiffre le plus haut enregistré depuis le 4 mai, soit deux mois environ, et par conséquent depuis la levée totale de l’état d’urgence dans le pays.

Article lié

Mardi 30

Pour la première fois au Japon, les essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19 ont débuté. Ils sont menés par la société pharmaceutique AnGes Inc, une start-up créée par l’Université d’Osaka. Le produit dont il est question est un « vaccin à ADN », jamais développé pour les humains (mais existant déjà pour les animaux).

Article lié

(Photo de titre : les anneaux olympiques brillants sur la baie et le Rainbow Bridge illuminé en rouge pour signaler l’activation de l’alerte sanitaire à Tokyo, qui sensibilise la population sur une recrudescence des cas de contaminations au coronavirus, le 2 juin 2020, arrondissement de Minato à Tokyo. Jiji Press)