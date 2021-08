L’essentiel du mois de juillet 2021

Vendredi 2

Le fonds de pension japonais (GPIF) a annoncé un gain sur investissements record de 37 800 milliards de yens (291 milliards d’euros) pour l’exercice 2020, affichant un résultat positif pour la première fois en deux ans.

Samedi 3

Un violent glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes a dévasté la ville d’Atami, dans la préfecture de Shizuoka, tuant plus de 20 personnes et emportant des dizaines de bâtiments.





Le joueur de shôgi Fujii Sôta a obtenu le neuvième dan, le plus haut rang du jeu d’échecs japonais, après avoir battu Watanabe Akira trois jeux à zéro lors de la finale du tournoi Kisei, qu’il avait déjà remporté l’année précédente. À l’âge de 18 ans et 11 mois, il est le plus jeune joueur à l’atteindre et le seul à l’avoir fait à moins de 20 ans.

Lundi 5

Le ministère des Finances a annoncé des recettes fiscales de 60 800 milliards de yens (469 milliards d’euros) pour l’exercice 2020, établissant un nouveau record pour la première fois en deux ans.

Avec la parution du tome numéro 201, le manga Golgo 13 rentre dans le Guiness des records comme la série de manga la plus longue parue en volume relié.

Mardi 6

Le bureau des procureurs de Tokyo a décidé de ne pas poursuivre en justice les 100 membres de l’assemblée préfectorale de Hiroshima qui avaient reçu de l’argent de la part de l’ancien ministre de la Justice Kawai Katsuyuki et de son épouse Anri, afin d’acheter leurs votes pour l’élection de cette dernière à la Chambre des conseillers en 2019.

L’empereur du Japon s’est fait vacciner. C’est en tant que symbole de la nation, statut que lui accorde la Constitution, que le souverain du Japon a accepté que cette information soit rendue publique.

Jeudi 8

Des représentants du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, du gouvernement national, du gouvernement métropolitain de Tokyo, du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP) ont décidé de ne pas accueillir de spectateurs pour les compétitions olympiques tenues à Tokyo, Kanagawa, Chiba et Saitama, ainsi que pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le lendemain, la décision a été étendue aux matchs de football prévus au Sapporo Dome à Hokkaido ainsi qu’aux matchs de baseball et de softball dans le stade de baseball Azuma dans la préfecture de Fukushima.

Dimanche 11

Un exemplaire jamais utilisé du jeu Super Mario 64, sur Nintendo 64, a été vendu pour la somme record de 1,56 million de dollars (1,31 million d’euros) lors d’enchères organisées par Heritage Auctions aux États-Unis.

Lundi 12

Le gouvernement a annoncé un quatrième état d’urgence sanitaire à Tokyo jusqu’au 22 août, ordonnant aux restaurants et bars de ne pas servir d’alcool. L’état d’urgence en cours à Okinawa a également été prolongé jusqu’à la même date.

Mardi 13

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei des Angels de Los Angeles a fait sa première apparition au All Star Game, tenu cette année à Denver, au Colorado. Il est le premier joueur de l’histoire à être choisi à la fois comme lanceur et frappeur.





Mercredi 14

La Haute Cour d’Hiroshima a accordé le statut de hibakusha (victime de la bombe atomique) à 84 habitants de la préfecture d’Hiroshima, qui avaient été exposés aux pluies noires radioactives tombées après le bombardement atomique de 1945.

Le 165e prix littéraire Akutagawa a été décerné à Ishizawa Mai pour Kai ni tsuzuku basho nite (貝に続く場所にて) et à l’écrivaine taïwanaise Li Kotomi pour Higanbana ga saku shima (彼岸花が咲く島). Le Prix Naoki a été remis à Satô Norikazu pour Tesukatoripoka (テスカトリポカ) et Sawada Tôko pour Hoshi ochite, nao (星落ちて、なお). C’est la première fois en près de 10 ans, depuis la 144e édition, que deux œuvres ont été sélectionnées pour chaque prix.



L’écrivaine taïwanaise Li Kotomi, lauréate du 165e prix Akutagawa, le 14 juillet 2021, à Tokyo. (Jiji Press)

Samedi 17

Le Premier ministre Suga Yoshihide a exprimé son intention de briguer un nouveau mandat à la présidence du Parti libéral-démocrate, après l’expiration de son mandat actuel en septembre.

Dimanche 18

Le yokozuna Hakuhô a remporté le tournoi de Nagoya, après s’être retiré des six compétitions précédentes. Cela porte son total de victoires en championnat à 45, un record.

Lundi 19

Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo a annoncé la démission du musicien Oyamada Keigo, alias Cornelius, de son poste de compositeur de la musique de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Il était critiqué pour des propos discriminatoires qu’il avait tenus dans une interview pour un magazine, dans laquelle il affirmait avoir harcelé des camarades d’école handicapés.

Le cocktail d’anticorps pour le traitement du Covid-19 développé par Chugai Pharmaceutical a été officiellement homologué. Il s’agit du quatrième traitement contre le coronavirus à être approuvé au Japon.

Mercredi 21

L’association japonaise de sumo a décidé de promouvoir le lutteur Terunofuji au rang de yokozuna. C’est la première promotion au plus haut rang du sport depuis la promulgation de l’ère Reiwa en 2019.

Jeudi 22

Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo a annoncé avoir limogé le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture, Kobayashi Kentarô, après des révélations selon lesquelles il avait fait référence à l’Holocauste sur un ton moqueur en 1998, alors qu’il était humoriste.

Vendredi 23

Ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, après un report d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. C’est la deuxième fois que la capitale japonaise organise les Jeux olympiques, après ceux de 1964. Lors de la cérémonie d’ouverture, tenue sans aucun spectateur, l’empereur Naruhito a officiellement annoncé l’ouverture des Jeux. La joueuse de tennis japonaise Osaka Naomi a allumé la flamme olympique.



Osaka Naomi allumant la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo, le 23 juillet 2021, au Stade national de Tokyo. (Jiji Press)

