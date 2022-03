L’essentiel du mois de février 2022

Le tribunal du district de Tokyo a condamné à dix mois de prison ferme et trois ans de sursis Kinoshita Fumiko, une ancienne députée de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo. Cette dernière avait provoqué un accident de la route en juillet dernier alors qu’elle conduisait sans permis. « Sa responsabilité est lourde », a précisé le juge.

Les patineuses Takagi Miho, Takagi Nana et Sato Ayano ont remporté la médaille d’argent de la poursuite par équipes aux Jeux olympiques de Pékin. La snowboardeuse Murase Kokomo a décroché le bronze en Big air, devenant la plus jeune médaillée japonaise des Jeux olympiques d’hiver à l’âge de 17 ans. Dans l’épreuve du grand tremplin du combiné nordique, Watabe Akito a obtenu la médaille de bronze.

Le sauteur à ski Kobayashi Ryôyû a remporté l’argent de l’épreuve du grand tremplin et le patineur de vitesse Wataru Morishige le bronze en 500 mètres.

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a battu Watanabe Akira lors du tournoi Ôshô. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire à détenir cinq titres majeurs, à l’âge de 19 ans et 6 mois.

Les patineurs Kagiyama Yuma et Uno Shôma ont respectivement remporté l’argent et le bronze du patinage artistique masculin. Le roi du patinage Hanyû Yuzuru a fini quatrième. En snowboard, Tomita Sena a terminé à la troisième place du half-pipe.

Toyota a annoncé un bénéfice net de 2 300 milliards de yens (17,9 milliards d’euros) pour les trois premiers trimestres de l’exercice 2021, soit une hausse de 57,8 % par rapport à l’année précédente. Ces bons résultats sont dûs à une reprise des ventes de voitures neuves suite à la crise causée par la pandémie et à un yen plus faible. Le constructeur automobile améliore ainsi son précédent record de 2017.

Le gouvernement japonais a décidé de dérouter une partie de ses cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe en réponse aux demandes des États-Unis et de l’Europe face à l’aggravation de la situation en Ukraine.

La patineuse de vitesse Takagi Miho a obtenu la médaille d’argent du 1 500 mètres féminin et l’équipe japonaise de patinage artistique a remporté le bronze.

Des instituts d’étude publics soulignent que le Japon aura besoin d’une main-d’oeuvre immigrée quatre fois plus nombreuse d’ici à 2040 pour atteindre les objectifs de croissance fixés par le gouvernement.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a réduit la période d’isolation pour les membres de famille vivant avec des personnes positives au Covid-19 à sept jours à compter de l’apparition des symptômes. Cette décision a été prise suite à une augmentation rapide du nombre d’enfants infectés, forçant les parents à rester à la maison pendant une longue durée (la période était précédemment fixée à 17 jours).

Décès de l’écrivain et homme politique Ishihara Shintarô, qui a occupé les postes de gouverneur de Tokyo, ministre des Transports et co-président de l’Association pour la restauration du Japon. Il avait 89 ans.

Le Japon finit les JO en beauté, début des sanctions japonaises contre la Russie

Mercredi 16

L’Agence de la maison impériale a annoncé que le prince Hisahito, âgé de 15 ans, ira au lycée attaché à l’université de Tsukuba (arrondissement de Bunkyô à Tokyo) à partir d’avril 2022. Troisième enfant et fils unique du prince Fumihito et de la princesse Kiko, il étudie au collège attaché à l’université d’Ochanomizu. Le changement d’école a pu être effectué grâce au système de transfert établi entre les deux établissements.

Jeudi 17

La patineuse de vitesse Takagi Miho a remporté la médaille d’argent du 500 mètres et Sakamoto Kaori a obtenu le bronze en patinage artistique. L’équipe japonaise de combiné nordique a terminé à la troisième place.

Article lié





Vendredi 18

En collaboration avec les firmes Toyota et Hitachi, la compagnie ferroviaire JR East a présenté le tout premier train du Japon roulant à l’hydrogène, appelé HYBARI (pour HYdrogen-HYBrid Advanced Rail vehicle for Innovation).

Article lié

Dimanche 20

L’équipe féminine japonaise de curling a remporté la médaille d’argent.

Articles liés





Les Jeux olympiques d’hiver se sont terminés. Le Japon a obtenu un record de 18 médailles.

Articles liés

Décès du chanteur et acteur Saigô Teruhiko, un des chanteurs les plus populaires de l’ère Showa. Il avait 75 ans.



Le chanteur et acteur Saigô Teruhiko en décembre 1996 (Jiji Press)

Lundi 21

Le gouvernement a levé les mesures contre le Covid-19 dans les préfectures de Yamagata, Shimane, Yamaguchi, Ôita et Okinawa.

Mardi 22

La Haute Cour d’Osaka a ordonné à l’État de verser de 27,5 millions de yens de dédommagements (212 000 euros) à trois personnes qui avaient été stérilisées de force dans les années 1960-1970, dans le cadre de la Loi de protection eugénique. La cour a infirmé le jugement pris en première instance, considérant la loi comme « anticonstitutionnelle ».

Articles liés

Mercredi 23

Les célébrations du 62e anniversaire de l’empereur Naruhito ont été réduites en raison des mesures contre le coronavirus. Pour la troisième année consécutive, les visites publiques au palais impérial ont été annulées.

Vendredi 25

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a dévoilé les statistiques démographiques préliminaires pour l’année 2021. Le Japon a enregistré 842 897 naissances, un chiffre en constante baisse depuis six ans.

Dimanche 27

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé que le Japon se joindra à la décision des États-Unis et de l’Union européenne de retirer certaines banques russes du système interbancaire SWIFT, afin de d’alourdir les sanctions économiques contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Il a aussi déclaré que le Japon gèlera les avoirs du président russe Vladimir Poutine et d’autres responsables gouvernementaux et fournira à l’Ukraine une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 100 millions de dollars.

Articles liés

La Corée du Nord a effectué un nouveau tir dans la mer du Japon, son huitième depuis le début de l’année. Le ministre de la Défense Kishi Nobuo a révélé que le projectile était tombé dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Article lié

(Photo de titre : Hirano Ayumu, médaillé d’or en half-pipe de snowboard aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Reuters)