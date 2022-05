L’essentiel du mois d’avril 2022

Vendredi 1er

La Banque du Japon a publié son enquête tankan (enquête à court terme réalisée auprès des entreprises) pour le mois de mars 2022 : l’indice de diffusion, qui représente la confiance des entreprises, a chuté chez les grandes entreprises des secteurs manufacturiers et non-manufacturiers, mettant fin à une série de six trimestres d’amélioration.

Le gouvernement a décidé d’accueillir des réfugiés ukrainiens sur le territoire japonais en leur fournissant des logements temporaires ainsi qu’une aide financière pour couvrir leurs besoins quotidiens et médicaux.

Dimanche 3

L’équipe de baseball Hanshin Tigers a enchaîné neuf défaites consécutives depuis le début de la saison de la Ligue centrale, le pire résultat pour une équipe évoluant au plus haut niveau du baseball japonais.

Lundi 4

La Bourse de Tokyo a lancé une réforme de la segmentation de son marché, passant de quatre à trois segments : Prime, Standard et Growth. Il s’agit de la première réorganisation à grande échelle du marché tokyoïte en près de 60 ans.

Mardi 5

Un groupe de 20 réfugiés ukrainiens est arrivé à l’aéroport de Haneda, en provenance de la Pologne. Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa, qui était en visite dans le pays, leur a mis à disposition un avion du gouvernement japonais.

Articles liés

Jeudi 7

Abiko Motoo (nom de plume Fujiko A. Fujio), du célèbre duo de mangaka Fujiko Fujio, est décédé à l’âge de 88 ans. Il est connu pour des œuvres telles que Ninja Hattori-kun, Kaibutsu-kun, ou Pro Golfer Saru.

Article lié



Le mangaka Fujiko A. Fujio, le 18 octobre 2018 (Jiji Press)

Le Premier ministre Kishida a annoncé le déblocage de 15 millions de barils de pétrole des réserves du Japon, en coordination avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Il s’agit de la plus importante libération de pétrole par le Japon, ainsi que la toute première fois qu’il provient de ses réserves nationales, mises en place en 1978.

Vendredi 8

Le Premier ministre Kishida a annoncé cinq sanctions économiques supplémentaires contre la Russie, dont la suppression des importations de charbon.

Samedi 9

Le Japon et les Philippines ont tenu leurs premiers pourparlers « deux plus deux » à Tokyo, impliquant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays. Dans une déclaration commune, ils ont affirmé que la situation en Ukraine était « une grave violation du droit international ».

Dimanche 10

Le joueur de baseball Sasaki Rôki des Chiba Lotte Marines a lancé un match parfait contre les Orix Buffaloes, le premier en 28 ans au Japon. Âgé de seulement 20 ans et 5 mois, il est le plus jeune joueur de l’histoire à accomplir cet exploit. Il égale le record de la Nippon Professional Baseball en effectuant 19 retraits au bâton au cours d’un seul match, et parvient aussi à retirer le nombre record de 13 frappeurs consécutifs.

Mardi 12

La justice française a condamné à 28 ans de prison le Chilien Nicolas Zepeda Contreras pour le meurtre de son ancienne petite amie japonaise Kurosaki Narumi, à Besançon en décembre 2016. Le corps de la victime, âgée de 21 ans, n’avait jamais été retrouvé.

Article lié

L’Hôpital universitaire de Kyoto a annoncé avoir réussi une transplantation de poumon entre deux personnes de groupe sanguin différent. Cette opération, qui s’est déroulée en février, est une première mondiale.

Article lié

La Banque du Japon a annoncé que l’indice des prix des biens des entreprises (CGPI) était de 112,0 pour le mois de mars, un chiffre en hausse de 9,5 % par rapport à l’année dernière. La flambée du prix du pétrole a contribué à cette progression importante, similaire à la hausse record de février. L’indice n’avait jamais été aussi élevé depuis plus de 39 ans.

Mercredi 13

Le yen a chuté à son plus bas niveau face au dollar en près de 20 ans, avec un dollar s’échangeant pour 126 yens. Le 20 avril, il chute de nouveau à 129 yens, et le 28 avril à 130 yens suite à l’annonce de la BOJ qu’elle maintiendrait sa politique monétaire ultra-accommodante.

Jeudi 14

La ligne Shinkansen Tôhoku a été remise en service entre les gares de Fukushima et Sendai, 29 jours après la fermeture de la section suite aux dommages causés par un important tremblement de terre.

Article lié





Vendredi 15

Le conseil d’éducation de la ville d’Asahikawa à Hokkaidô a reconnu que Hirose Saaya, une collégienne de 14 ans qui a été retrouvée morte de froid en mars dernier, avait subi des brimades.

Lundi 18

La Haute Cour d’Osaka a maintenu la décision en première instance de condamner l’ancien directeur de l’école Moritomo Gakuen Kagoike Yasunori à cinq ans de prison pour fraude aux subventions dans l’affaire Moritomo. Quant à son épouse Kagoike Junko, la Haute Cour a revu le jugement initial de trois ans de prison avec un sursis de cinq ans, en lui remettant une peine de deux ans et six mois de prison ferme. Les deux accusés ont fait appel de la décision le même jour.