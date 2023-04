L’essentiel du mois de mars 2023

Mercredi 1er

Un adolescent de 17 ans a attaqué au couteau un professeur dans un collège de la ville de Toda, dans la préfecture de Saitama. Il a été arrêté par la police préfectorale pour tentative de meurtre.

Jeudi 2

Le rapport Women, Business and the Law, publié tous les ans par la Banque mondiale, a révélé qu’en 2022 le Japon était arrivé au dernier rang des 38 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) quant à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Vendredi 3

Le joueur de tennis en fauteuil roulant Kunieda Shingo a été choisi pour recevoir le Prix d’honneur de la nation. C’est la première fois qu’un athlète handisport est récipiendaire de cette récompense décernée par le Premier Ministre. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 17 mars.

Le joueur de tennis en fauteuil roulant Kunieda Shingo recevant le Prix d’honneur de la nation des mains du Premier ministre Kishida. (Jiji Press)

La Commission de réglementation de l’énergie nucléaire a conclu que la centrale nucléaire de Shika, exploitée par la compagnie d’électricité de Hokuriku et en attente de redémarrage, n’était pas située sur une faille active (fracture de l’écorce terrestre pouvant provoquer des séismes).

Mardi 7

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) et Mitsubishi Heavy Industries ont échoué au lancement de leur nouvelle fusée H3 depuis le centre spatial de Tanegashima. La cargaison de la fusée, qui comprenait le satellite d’observation Daichi-3, a été détruite.

Mercredi 8

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé avoir mis fin au contrat du directeur régional pour le Pacifique occidental, le Japonais Kasai Takeshi, accusé de racisme et de harcèlement. C’est la première fois dans l’histoire de l’OMS qu’un directeur régional est licencié.

Jeudi 9

Lors du premier match de poule B de la Classique mondiale de baseball (WBC) au Tokyo Dome, les Samuraï Japan (surnom de l’équipe du Japon) ont battu la Chine 8-1, grâce à une excellente performance de Ohtani Shôhei, aussi bien en tant que lanceur que frappeur.



Le joueur du champ centre japonais Lars Nootbar réalisant un attrapé lors du match d’ouverture du Japon contre la Chine. (Jiji Press)

Vendredi 10

La Chambre des conseillers a approuvé la proposition du gouvernement de nommer l’économiste Ueda Kazuo nouveau gouverneur de la Banque du Japon. Il succèdera à Kuroda Haruhiko le 9 avril.

Samedi 11

Le Japon a marqué les 12 ans depuis le tsunami et la catastrophe de Fukushima, qui a entraîné la mort et la disparition de 22 212 personnes.

Dimanche 12

L’astronaute Wakata Kôichi est rentré sur Terre sain et sauf après une mission de cinq mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Lundi 13

Selon les nouvelles directives sanitaires du gouvernement nippon, chacun peut décider librement de porter ou non le masque dans les lieux publics.

La Haute Cour de Tokyo a accordé un nouveau procès à Hakamada Iwao, condamné à mort pour meurtre en 1966 puis libéré en 2014. Le 20 mars, les procureurs ont renoncé à faire appel, renforçant la probabilité que Hakamada soit déclaré innocent lors du nouveau procès.



Hakamada Iwao, à droite, s’exprimant après l’annonce du réexamen de son dossier, avec sa sœur aînée Hideko à ses côtés, à Shizuoka le 21 mars 2023. (Kyôdô)

Annonce du décès le 3 mars de l’écrivain Ôe Kenzaburo, lauréat du prix Nobel en 1994, à l’âge de 88 ans. Son œuvre, complexe et dense, traite entre autres de l’arme nucléaire et de la paix.



Ôe Kenzaburô tenant une conférence de presse devant chez lui après avoir reçu le prix Nobel de littérature, le 13 octobre 1994. (Jiji Press)

Mardi 14

La Chambre des conseillers a expulsé le législateur Higashitani Yoshikazu, connu sous le nom de GaaSyy, pour n’avoir assisté à aucune séance du Parlement. Ancien gérant de bar proche de nombreuses célébrités, il a gagné en popularité sur YouTube en exposant des scandales. Il vit à Dubaï.

Mercredi 15

Dans un contexte de hausse des prix, de nombreuses grandes entreprises ont répondu pleinement aux revendications salariales des syndicats.



Un membre du syndicat des travailleurs de la métallurgie inscrivant les résultats des négociations salariales sur un tableau. (Jiji Press)

Jeudi 16

Le Premier ministre Kishida et le président sud-coréen Yoon Seok-youl, en visite au Japon, ont tenu une réunion. Ils ont convenu d’améliorer les relations entre les deux pays.

Le président sud-coréen Yoon Seok-youl (à gauche) et le Premier ministre Kishida se serrant la main au début de leur rencontre, le 16 mars à la résidence du Premier ministre. (Jiji Press)