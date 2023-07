L’essentiel du mois de juin 2023

Un stagiaire de 18 ans des Forces japonaises d’autodéfense (FAD) a tué deux instructeurs et en a blessé un autre avec un fusil lors d’un entraînement à balles réelles dans un centre de tir des FAD de la ville de Gifu. La jeune recrue, qui avait rejoint les FAD en avril, a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre.

Le joueur de tennis Oda Tokito a battu le numéro un mondial, le Britannique Alfie Hewett, et remporté le titre lors de la finale simple messieurs du tennis-fauteuil de Roland-Garros, devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter un tournoi du Grand Chelem dans cette catégorie à l’âge de 17 ans.

Le tribunal de district de Fukuoka a estimé que l’interdiction du mariage pour les couples homosexuels au Japon était une situation inconstitutionnelle, en réponse à une procédure intentée par un couple de même sexe à Kyûshû, sur la base de la liberté et de l’égalité des droits au mariage devant la loi inscrite dans la Constitution. Aucun dommage et intérêt n’a toutefois été attribué.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié des statistiques démographiques montrant que le pourcentage total de fécondité, qui indique le nombre d’enfants qu’une femme met au monde durant sa vie, a chuté de 0,04 points jusqu’à 1,26 en 2022 et s’aligne sur le niveau record le plus bas de l’année 2005.

Fujii Sôta est devenu le plus jeune joueur de shôgi à obtenir le titre de Meijin à l’âge de 20 ans et 10 mois. Il est également le second joueur à détenir sept titres majeurs depuis que Habu Yoshiharu a pu réussir cet exploit en 1996.

Commémoration de la Bataille d’Okinawa, l’empereur en voyage et l’anniversaire des pandas jumeaux

Vendredi 16

De nouvelles lois permettant d’assurer le financement en vue d’augmenter le budget de la défense et de traiter le problème de la discrimination LGBT ont été adoptées par des votes majoritaires lors d’une séance plénière de la Chambre des Conseillers.

Un nouveau parc de loisirs sur le thème de Harry Potter, créé par la franchise japonaise de Warner Bros, a été inauguré à Tokyo.

Samedi 17

Le film d’animation japonais The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes a reçu le prix Paul Grimault lors du Festival du film d’animation d’Annecy.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako pnt débuté un séjour de sept jours en tant qu’hôtes d’État en Indonésie. Il s’agit de leur premier voyage officiel en vue de promouvoir l’amitié internationale depuis l’ascension de Naruhito au trône en 2019.



Le président indonésien Joko Widodo conduit l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako (tous deux assis à droite) avec la Première dame d’Indonésie Iriana derrière lui, du palais Bogor au jardin botanique de Bogor le 19 juin 2023. (Jiji)

Mardi 20

Au musée du Quai Branly-Jacques Chirac a débuté l’exposition d’une tapisserie représentant une scène du film d’animation Princesse Mononoké. Intitulée « Ashitaka soulage sa blessure démoniaque », elle a été créée par les artisans lissiers de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, dans la Creuse.

Mercredi 21

La session ordinaire de la Diète se termine sans prolongation.

Jeudi 22

Le tribunal de district de Sapporo a déclaré que la préfecture de Hokkaidô devra payer des dommages pour avoir fait obstacle à la liberté d’expression d’un des deux citoyens déplacés par la police pour avoir manifesté à partir de l’endroit où l’ancien Premier ministre Abe Shinzô prononçait un discours en 2019. Toutefois, pour l’autre plaignant, il a annulé la décision d’une juridiction inférieure selon laquelle la préfecture devait payer une compensation.

Vendredi 23

Okinawa a célébré les 78 ans depuis la Bataille d’Okinawa lors d’un service commémoratif dans le Parc mémorial de la Paix à Itoman.

Le ministère de la Santé japonais a annoncé le tout premier décès au monde dû à une infection au virus Oz, transmis par les tiques.

Xiao Xiao et Lei Lei, les pandas jumeaux du zoo de Ueno, à Tokyo, ont fêté leurs deux ans.

Samedi 24

Ohtani Shôhei a effectué son 25e home run de la saison pour les Los Angeles Angels contre les Colorado Rockies. C’est également le 200e homer de sa carrière professionnelle au Japon et aux États-Unis.

Lundi 26

La compagnie d’électricité TEPCO a annoncé que la construction des équipements pour le rejet dans la mer des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi était achevée.

Mardi 27

La police de Tokyo a arrêté l’acteur de kabuki Ichikawa Ennosuke soupçonné d’avoir aidé sa mère à se suicider. Ennosuke a été trouvé semi-inconscient à son domicile le 18 mai, avec ses parents décédés à qui il aurait donné des somnifères.

Mercredi 28

Le ministre des Finances annonce que de nouveaux billets de banque de 1 000, 5 000 et 10 000 yens seraient émis en juillet 2024. Les coupures de 10 000 yens seront à l’effigie de Shibusawa Eiichi, connu pour être le père du capitalisme japonais ; celles de 5 000 yens à celle de Tsuda Umeko, qui a aidé à élever la position des femmes et le billet de 1 000 yens à Kitasato Shibasaburô, inventeur d’une méthode de traitement du tétanos.

Article lié



Les nouveaux billets de banque utilisent la technologie des hologrammes la plus avancée de façon que les portraits apparaissent en trois dimensions lorsqu’ils sont inclinés. Photo prise dans l’atelier de Tokyo de l’Agence de l’imprimerie nationale le 28 juin 2023 (Jiji)

Jeudi 29

Le maire de Hiroshima Matsui Kazumi et l’ambassadeur des États-Unis Emanuel Rahm ont signé la déclaration de jumelage du Parc pour la paix de Hiroshima et du Mémorial de Pearl Harbor, situé à Hawaii.

(Photo de titre : Fujii Sôta, le plus jeune vainqueur du tournoi Meijin et le second détenteur des sept principaux titres du shôgi, devant l’Hôtel Fujiisô à Takayama, dans la préfecture de Nagano, le 2 juin 2023. Jiji)