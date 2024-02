L’essentiel du mois de janvier 2024

Inoue Naoya est devenu le premier boxeur japonais à être nommé « Fighter of the year » par le magazine américain The Ring. Fin décembre, l’athlète avait réussi à récupérer les quatre ceintures de la catégorie super-coqs (53-55 kg).

Quatre personnes ont été blessées lors d’une attaque au couteau survenue dans un train de Tokyo vers 23 h. Une femme d’une vingtaine d’années a été arrêtée pour tentative d’homicide. Celle-ci a admis les faits, déclarant qu’elle voulait « tuer des gens ». Les quatre victimes sont des hommes âgés entre 30 et 70 ans. Trois d’entre elles ont été sévèrement touchées et transportées à l’hôpital.

Peu après son atterrissage sur une piste de l’aéroport de Haneda, un Airbus A350 de la Japan Airlines a heurté un avion des garde-côtes japonais, un bombardier Dash-8, qui s’apprêtait à décoller. Les deux appareils ont pris feu lors de la collision. Les 379 passagers et membres d’équipage de l’Airbus s’en sont sortis sains et saufs,mais 5 des 6 membres d’équipage du bombardier sont décédés.

Alunissage réussi, deux condamnations à mort et scandale chez Toyota

Mercredi 17

Qudan Rie a remporté le prix littéraire Akutagawa pour Tôkyôto dôjôtô (« La Tour de la compassion de Tokyo », non traduit en français). Le prix Naoki a été décerné à Kawasaki Akiko pour Tomogui (« Cannibalisme », non traduit en français) et Makime Manabu pour Hachigatsu no gosho guraundo (« Le Terrain de baseball du palais impérial en août », non traduit en français).

Japan Airlines (JAL) a annoncé nommer comme présidente Tottori Mitsuko, qui deviendra ainsi à partir du 1er avril prochain la toute première femme à prendre les rênes de la compagnie aérienne japonaise.

Selon le rapport « Henley Passeport Index », publié par l’Institut britannique Henley & Partners, le Japon a repris la tête du classement des passeports les plus puissants du monde en 2024, siégeant à la première place aux côtés de la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et Singapour.

Jeudi 18

Un homme de 21 ans a été condamné à mort pour le meurtre d’un couple à Kôfu, dans la préfecture de Yamanashi. Il a commis le meurtre alors qu’il avait 19 ans. Depuis avril 2022, la loi autorise de révéler le nom des personnes mineures (18 et 19 ans) au moment des faits une fois leur inculpation reconnue. Il était jusqu’alors interdit de divulguer leur identité et leur visage.

Shii Kazuo a quitté la présidence du Parti communiste japonais. Il a été remplacé par Tamura Tomoko, la première femme à diriger le parti.

Vendredi 19

Les factions Abe, Nikai et Kishida du PLD ont annoncé leur intention de se dissoudre, à la suite de la mise en accusation de leurs comptables dans le cadre de l’affaire des sommes dissimulées du parti.

Samedi 20

Le module SLIM de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) s’est posé sur la surface de la Lune, faisant du Japon le cinquième pays à réussir l’atterrissage d’un engin sur l’astre, après l’Union soviétique, les États-Unis, la Chine et l’Inde. Le 25 janvier, la JAXA a annoncé que SLIM avait réussi un atterrissage précis à moins de 100 mètres de sa cible. Il a également réussi à prendre des photos de la surface de la Lune avec sa caméra spectrographique. SLIM a aussi pu se prendre lui-même en photo grâce à son petit rover LEV-2.



Le rover LEV-2, d’un diamètre de 8 centimètres, développé en collaboration avec le fabricant de jouets Takara Tomy et d’autres sociétés, exposé dans les installations de la JAXA à Sagamihara, dans la préfecture de Kanagawa. (Reuters)

Mardi 23

All Nippon Airways (ANA) a annoncé l’ouverture de trois nouvelles lignes depuis l’aéroport de Haneda à partir du mois d’octobre environ. Elles connecteront Tokyo avec Milan, Stockholm et Istanbul.

Jeudi 25

Le tribunal du district de Kyoto a condamné Aoba Shinji à la peine de mort pour l’incendie criminel du studio Kyoto Animation, qui avait tué 36 personnes en 2019.

Vendredi 26

La police de Tokyo a interrogé un homme dont l’identité serait Kirishima Satoshi, un membre du groupe d’extrême gauche Front armé anti-japonais d’Asie de l’Est, recherché depuis près de 50 ans en raison de son implication dans une série d’attentats à la bombe contre des entreprises japonaises dans les années 1970. Le 29 janvier, l’homme est décédé dans un hôpital.

Samedi 27

Le joueur de tennis handisport Oda Tokito a remporté l’Open d’Australie à l’âge de 17 ans, face au britannique Alfie Hewett.



Oda Tokito brandissant le trophée de l’Open d’Australie le 27 janvier 2024. (Reuters)

Lundi 29

Toyota Industries a dévoilé la présence d’irrégularité dans des tests effectués sur ses moteurs diesel, suspendant les livraisons de 10 modèles de véhicules.

La mangaka Ashihara Hinako a été retrouvée morte dans la ville de Nikkô. La police de Tokyo, qui était sur sa piste depuis la veille après le signalement de sa disparition, a dit qu’une lettre de suicide avait été laissée chez elle. L’auteure de 50 ans était notamment connue pour son manga Le Sablier, qui est édité en français chez Kana.

Mercredi 31

La Chine a dépassé le Japon pour devenir le plus grand exportateur mondial de véhicules en 2023 avec 4,9 millions d’unités, malgré une hausse des exportations japonaises de 16 % pour un total de 4,4 millions véhicules.

Le gouvernement japonais a fait savoir que deux hauts fonctionnaires du parti au pouvoir allaient démissionner dans le cadre de l’affaire de fraude aux fonds politiques, qui ébranle l’exécutif depuis la fin de l’année dernière. Il s’agit du vice-ministre parlementaire pour les Affaires intérieures et les Communications, Komori Takuo, et le vice-ministre parlementaire pour le Territoire, les Infrastructures, les Transports et le Tourisme, Katô Ryûshô.

(Photo de titre : le module spatial SLIM sur la surface de la Lune, photo prise par le petit rover LEV-2, avec ses roues visibles au premier plan. Reuters)