L’essentiel du mois de janvier 2025

Vendredi 3

Le président des États-Unis, Joe Biden, a bloqué le rachat de US Steel par Nippon Steel en évoquant des inquiétudes au sujet de la sécurité nationale. Le 6 janvier, les deux entreprises ont lancé un recours en justice contre le dirigeant américain et ont demandé que sa décision soit annulée.

Samedi 4

La personne la plus âgée du monde, Itooka Tomiko, est décédée le 29 décembre 2024, à l’âge de 116 ans.

Dimanche 5

Matsuyama Hideki a remporté le premier tournoi de la saison de la PGA Tour à Hawaii, établissant un nouveau record avec un total de 35 sous le par pour un 72 trous. C’est la onzième victoire d’un tournoi de la PGA Tour de sa carrière.

Un thon rouge de la région d’Ôma, dans la préfecture d’Aomor, a été vendu pour 207 millions de yens (1,3 million d’euros) lors des enchères du Nouvel An au marché au poissons de Toyosu. C’est le deuxième prix le plus élevé jamais atteint.

Shogun remporte quatre prix aux Golden Globes, dont celui de la meilleure série dramatique ainsi que les prix des meilleurs acteurs pour Sanada Hiroyuki, Anna Sawai et Asano Tadanobu.

Les stars de Shogun (de gauche à droite), Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Sanada Hiroyuki et Asano Tadanobu, posent pour une photo commémorative lors des Golden Globes le 5 janvier 2025. (© ImageSpace/Sipa USA via Reuters Connect)

Mercredi 8

Lors d’un meeting avec le Premier ministre Ishiba Shigeru, huit membres de Nihon Hidankyô, qui a obtenu le prix Nobel de la Paix en 2024, lui ont demandé de faire des efforts concrets afin d’éradiquer les armes nucléaires.

Jeudi 9

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que le nombre de cas mensuels de grippe, calculé sur la base des rapports effectués par 5 000 établissements médicaux agréés dans l’ensemble du pays, a atteint un record pendant la période allant du 23 au 29 décembre 2024, avec une moyenne de 64,39 cas par établissement.

Samedi 11

Le Premier ministre Ishiba Shigeru et le président indonésien Prabowo Subianto ont conclu à l’extension de leur coopération sécuritaire afin de faire face à la volonté hégémonique de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Lundi 13

La police de Tokyo a arrêté Iwamoto Kuniko, anciennement rectrice de l’Université de médecine pour femmes de Tokyo, soupçonnée d’abus de confiance en procédant à des paiements inappropriés de plus de 100 millions de yens en rapport avec la construction d’un nouveau bâtiment de l’université.

Mardi 14

La police de Tokyo a arrêté l’ex-employée de la banque MUFG, Imamura Yukari, soupçonnée d’avoir volé 20 kilos de lingots d’or d’un montant de 260 millions de yens (1,6 million d’euros). Les dommages financiers dus aux activités de Imamura devraient s’élever à plus de 1,7 milliard de yens (10,7 millions d’euros).

Vendredi 17

Le yokozuna Terunofuji a annoncé sa retraite après avoir remporté 10 tournois durant sa carrière dans le sumo, son diabète et ses nombreuses blessures l’empêchant de continuer. Il n’a accompli que 8 de ses 21 tournois depuis sa nomination comme yokozuna.

Les procureurs de Tokyo ont délivré un acte de mise en accusation sommaire à un comptable du groupe du parti libéral-démocrate de l’Assemblée de Tokyo pour n’avoir pas mentionné un revenu de 35 millions de yens provenant des soirées de collecte de fonds et d’autres événements similaires. Le 23 janvier, le groupe a indiqué que 26 de ses membres allaient rectifier leurs rapports financiers.

Mardi 21

Après avoir assisté à l’investiture du président des États-Unis, Donald Trump, le jour précédent, Iwaya Takeshi, ministre des Affaires étrangères, a rencontré le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio, à Washington. Ils ont convenu d’approfondir leurs relations et de préparer une rencontre au sommet entre le Premier ministre Ishiba et le président Trump le plus rapidement possible.



Le ministre des Affaires étrangères Iwaya Takeshi rencontre le secrétaire d’État américain Marco Rubio à Washington, le 21 janvier 2025. (AFP/Jiji)

Suzuki Ichirô est le premier joueur asiatique à entrer au Temple de la renommée du baseball (US National Baseball Hall of Fame). Il lui a manqué une voix pour être le second joueur admis à l’unanimité.

