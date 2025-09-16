L’essentiel du mois d’août 2025

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, derniers chiffres de la démographie, nombreuses tâches diplomatiques pour le Premier ministre Ishiba Shigeru et canicule record : retour sur les événements marquants du mois d’août 2025 au Japon.

Vendredi 1er

Nintendo a annoncé un chiffre d’affaires pour avril-juin 2025 de 572,3 milliards de yens (environ 3,3 milliards d’euros), soit plus du double que la même période l’année précédente, grâce au lancement de sa console Switch 2 sortie le 5 juin. Avec plus de 5,8 millions d’unités déjà vendues, le bénéfice d’exploitation de Nintendo pour le trimestre a augmenté de 4,4 % à 56,9 milliards de yens et son bénéfice net a progressé de 18,6 % à 96 milliards de yens.

Dimanche 3

La golfeuse Yamashita Miyû a remporté l’Open britannique féminin, devenant la sixième Japonaise à remporter un tournoi majeur en dehors du Japon.



Yamashita Miyû brandissant le trophée de l’Open britannique féminin, le 3 août 2025. (© Glyn Kirk/AFP)

Lundi 4

Un sous-comité du Conseil central du salaire minimum a soumis un rapport au ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Fukuoka Takamaro, recommandant que le salaire minimum (sur une base nationale moyenne) soit augmenté de 63 yens au cours de l’exercice 2025. Si cette mesure est adoptée, le salaire minimum dépassera pour la première fois la barre des 1 000 yens dans toutes les préfectures.

Mardi 5

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a annoncé la fin effective du système de réduction des superficies consacrées à la production de riz, dans le but d’augmenter la production et de stabiliser l’approvisionnement.

L’Australie a choisi une version améliorée des navires de classe Mogami de la Force maritime d’autodéfense japonaise pour sa nouvelle flotte de frégates polyvalentes. Le gouvernement australien va dépenser 10 milliards de dollars australiens (5,5 milliards d’euros) pour 11 frégates, les trois premières devant être construites au Japon.

Mercredi 6

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population du Japon était de 120 653 227 au 1er janvier 2025, soit un recul de 908 574 personnes.

Hiroshima a commémoré les 80 ans du bombardement atomique de la ville par les États-Unis, avec une cérémonie à laquelle ont assisté le Premier ministre Ishiba, les irradiés hibakusha et leurs familles, ainsi que des représentants des pays du monde entier.

Jeudi 7

Le chef du département de la police préfectorale de Shiga, à l’est d’Osaka, a présenté directement ses excuses auprès d’une ancienne aide-soignante qui avait été acquitée du meurtre d’un patient après avoir purgé une longue peine de prison.

Les droits de douane réciproques imposés par le président Donald Trump à ses partenaires commerciaux, dont une taxe de 15 % sur les importations japonaises, sont entrés en vigueur.

Dimanche 10

Le footballeur Kamamoto Kunishige est décédé à l’âge de 81 ans. Il a été le meilleur buteur des Jeux olympiques de 1968 à Mexico, où le Japon a remporté une médaille de bronze.

Onishi Takuya est revenu sur Terre sain et sauf après un séjour d’environ cinq mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dont il était aux commandes.

Mardi 12

Une cérémonie a été organisée pour marquer les 40 ans du crash d’un Boeing 747 de la Japan Airlines dans la préfecture de Gunma, qui avait fait 520 morts.

Le film d’animation Demon Slayer : La Forteresse Infinie (premier film d’une trilogie) a dépassé les 20 milliards de yens (115 millions d’euros) au box-office au cours de ses 25 premiers jours de sortie.

Jeudi 14

Le grand maître de la cérémonie du thé, Sen Genshitsu, est décédé à l’âge de 102 ans. Entrainé à devenir kamikaze (pilote de mission-suicide) pendant la Seconde Guerre mondiale, il a ensuite œuvré pour la paix à travers la cérémonie du thé.

Vendredi 15

Le Japon a commémoré les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une cérémonie tenue dans le centre de Tokyo. Dans son discours, le Premier ministre Ishiba a exprimé des « remords » (hansei) pour la guerre, le premier chef du gouvernement à employer ce mot en 13 ans.



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako s’exprimant lors de la cérémonie du 15 août pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Tokyo. (Jiji)

Samedi 16

Un match commémoratif a été organisé entre les Yomiuri Giants et les Hanshin Tigers en mémoire de l’ancienne star des Giants, Nagashima Shigeo, décédé en juin dernier à l’âge de 89 ans.



Les anciennes stars des Giants : Matsui Hideki (lanceur), Oh Sadaharu (batteur à gauche), Takahashi Yoshinobu (dans le rôle d’arbitre), Abe Shinnosuke (receveur) et Hara Tatsunori (batteur à droite) lors du match commémoratif au Tokyo Dome, le 16 août 2025. (Jiji)

Two Seasons, Two Strangers de Miyake Shô a remporté le Léopard d’or au Festival du film de Locarno.



Miyake Shô avec le Léopard d’or à Locarno (Sipa USA via Reuters Connect)

Mardi 19

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a fait savoir à Bill Gates que le Japon donnera 550 millions de dollars à l’organisation « Gavi, l’Alliance du Vaccin », qui mène une campagne d’immunisation à grande échelle dans les pays en développement.

Mercredi 20

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé la prolongation de la date limite de vente du riz provenant des stocks gouvernementaux dans le cadre de contrats sans appel d’offres fixés à la fin du mois d’août. Environ 100 000 tonnes sur un total initialement prévu de 280 000 tonnes n’ont pas été livrées aux détaillants.

La neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) s’est ouverte à Yokohama. Organisée par le gouvernement japonais, la conférence s’est déroulée avec des représentants de 49 pays africains. Le dernier jour, les participants ont dévoilé une déclaration commune, qui a notamment souligné l’importance du commerce multilatéral. Ishiba a rencontré les dirigeants des délégations de 34 pays et organisations internationales au cours de la conférence.

Une photographie commémorative des dirigeants et autres représentants, avant la TICAD à Yokohama. (Jiji)

Samedi 23

Le Premier ministre Ishiba a rencontré le président sud-coréen Lee Jae-myung à Tokyo. Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir des relations stables et tournées vers l’avenir, ainsi que de renforcer la coopération trilatérale avec les États-Unis.



Le Premier ministre Ishiba (à droite) a rencontré le président sud-coréen Lee Jae-myung à Tokyo. (Images SOPA via Reuters Connect)

Mardi 26

Nissan a mis fin à la production de sa voiture de sport GT-R. Ce véhicule emblématique était autrefois populaire dans le monde entier, mais rencontrait des difficultés à respecter les réglementations environnementales.



La Nissan R35 GT-R, qui ne sera plus produite. (Avec l’aimable autorisation de Nissan/Jiji)

Mercredi 27

Mitsubishi a annoncé son retrait de trois projets éoliens offshore au large des côtes des préfectures d’Akita et de Chiba, dû à la difficulté d’élaborer un plan de développement viable en raison de la hausse des coûts. Le gouvernement a positionné l’énergie éolienne comme un élément important de la décarbonisation du pays. Cette décision pourrait l’amener à modifier sa stratégie énergétique.

Les températures maximales ont dépassé les 35 °C pour le dixième jour consécutif dans le centre de Tokyo, marquant un record historique de vague de chaleur. Avec 23 jours à plus de 35 °C, la capitale à connu un été exceptionnellement chaud.

Ohtani Shôhei a débuté son match contre les Reds de Cincinnati en tant que lanceur et frappeur désigné pour les Dodgers de Los Angeles, remportant sa première victoire en tant que lanceur en plus de deux ans (le 9 août 2023, alors qu’il jouait pour les Angels de Los Angeles).

Vendredi 29

Le Premier ministre Ishiba a tenu une réunion avec le Premier ministre indien Narendra Modi au Japon. Les dirigeants ont discuté d’une coopération renforcée en matière de sécurité et d’expansion des liens économiques bilatéraux, évoquant un accord sur l’introduction de la technologie de pointe du Shinkansen japonais dans le marché ferroviaire indien. Le 30 août, ils sont montés à bord d’un Shinkansen Tôhoku pour se rendre dans la préfecture de Miyagi, où ils ont visité une usine de semi-conducteurs.

Le Premier ministre Ishiba, assis côté couloir, et le Premier ministre Modi à bord du Shinkansen de la ligne Tôhoku, le 30 août 2025. (via le compte X d’Ishiba Shigeru/Jiji)

Lundi 31

Le Japon et six pays du golfe Persique ont convenu, lors d’une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères tenue au Koweït, de renforcer leur coopération afin de stabiliser la situation au Moyen-Orient.

(Photo de titre : le 5 août 2025, avant le 80e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima, des lanternes allumées le long de la rivière Motoyasu devant le Dôme de la bombe atomique. Jiji)