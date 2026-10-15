L’essentiel du mois de septembre 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Glissements de terrain provoqués par le typhon Dujuan, Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya, remaniement ministériel et première femme à la tête de l’Université de Tokyo : retour sur les événements marquants du mois de septembre 2026 au Japon.

Hausse des taux d’intérêt à long terme, prix Albert-Lasker et les 20 ans du prince Hisahito

Mardi 1

Le rendement des obligations du gouvernement japonais à dix ans a franchi le seuil des 3 % pour la première fois depuis trente ans, dans un contexte d’anticipation d’une hausse des taux d’intérêt au Japon et aux États-Unis.

Jeudi 3

Unno Tokuji a reçu le prix Ig-Nobel de médecine pour son étude aérodynamique sur la manière de se moucher. Unno était professeur émérite de l’université Asahikawa avant son décès en 2022. Ce prix satirique récompense ainsi un chercheur japonais pour la vingtième année consécutive.

Le Conseil des affaires culturelles, qui conseille le ministre de la Culture, a sélectionné le château de Hikone pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. La candidature de ce monument situé dans la préfecture de Shiga sera soumise à l’Unesco d’ici février 2028, après l’accomplissement des procédures nécessaires au Japon.

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Dimanche 6

Tamaki Yûichiro est élu pour un troisième mandat comme dirigeant du Parti démocrate du peuple, dont il est le fondateur, et déclare son intention de se préparer à parvenir au pouvoir durant les trois années de son mandat.

Le prince Hisahito, neveu de l’empereur, a fêté ses 20 ans. Deuxième dans l’ordre de succession au trône impérial, le jeune homme est étudiant en deuxième année au département des Sciences de la Vie et de l’Environnement de l’Université de Tsukuba. Il assume également des fonctions officielles en tant que membre de la famille impériale.

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Lundi 7

Le conseil municipal de Yokohama a approuvé à l’unanimité la démission du maire Yamanaka Takeharu après que l’enquête juridique menée par une tierce partie a confirmé son harcèlement de hauts responsables sur le lieu de travail. Yamanaka a présenté sa lettre de démission le 28 août ; il a annoncé par la suite qu’il se représenterait lors des élections du nouveau maire de la ville le 18 octobre.

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Mercredi 9

L’Alliance centriste pour la réforme a annoncé sa dissolution. L’un de ses membres restera en fonction afin d’effectuer la procédure nécessaire, alors que les membres appartenant auparavant au Parti constitutionnel démocratique du Japon et au Kômeitô quittent l’Alliance, en formant néanmoins un groupe uni à la Chambre des représentants.

La star du baseball Harimoto Isao est décédé à l’âge de 86 ans. Son record du plus grand nombre de frappes durant sa carrière de joueur de baseball professionnel reste imbattu. Il était également connu comme défenseur de la paix, racontant notamment ses souvenirs de survivant de la bombe atomique de Hiroshima à l’âge de cinq ans.



Harimoto Isao en discussion avec Suzuki Ichirô à Seattle en avril 2009. (Jiji)

Le professeur Yanagisawa Masashi de l’Université de Tsukuba a reçu avec trois autres chercheurs japonais le Prix Albert-Lasker. Yanagisawa a découvert l’orexine, un peptide produit par le cerveau qui a permis la mise au point de traitements contre l’insomnie. Trois chercheurs de Chûgai Pharmaceutical ont été récompensés pour le développement d’un traitement de l’hémophilie.

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Vendredi 11

L’Agence numérique a annoncé la fuite des informations personnelles de 240 000 fonctionnaires du gouvernement et du personnel en relation, suite à un accès non autorisé.

Dimanche 13

Koja Genta, candidat pour la première fois, a battu Tamaki Denny lors des élections pour le gouverneur de la préfecture d’Okinawa. Tamaki était opposé à la relocalisation de la base du Corps des Marines des États-Unis de Futenma de Henoko à Nago mais Koja, appuyé par le Parti libéral-démocrate, a soutenu ce déplacement.

Lundi 14

La compagnie d’électricité Chûbû Electric Power a fait savoir que son président Hayashi Kingo et le président du conseil d’administration Katsuno Satoru vont démissionner à la fin septembre suite au scandale en relation avec des données falsifiées. Sa demande en vue du redémarrage de deux réacteurs de la centrale nucléaire de Hamaoka dans la préfecture de Shizuoka est donc retirée.

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La préfecture de Yamanashi a annoncé qu’elle ferait payer les opérations de secours en hélicoptère aux personnes escaladant le mont Fuji hors saison, avec une mise en œuvre prévue en septembre 2027.

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Mardi 15

Les prix de référence officiels des terrains au Japon ont été présentés ; ils augmentent pour la cinquième année consécutive. Dans l’ensemble du pays, les prix ont augmenté de 1,0 % pour les terrains résidentiels et de 2,9 % pour les terrains commerciaux, montrant un rythme de croissance approximativement au même niveau que celui de l’année précédente.

Go, l’opérateur d’une application de réservation de taxis, Waymo et Nihon Kotsu ont annoncé le lancement conjoint d’un service de taxis sans chauffeur à Tokyo d’ici 2027, une première commerciale au Japon.

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Remaniement ministériel, typhon meurtrier et première femme à la tête de l’Université de Tokyo

Jeudi 17

La Première ministre Takaichi Sanae a remanié son cabinet, maintenant en poste la plupart de ses ministres seniors. Elle nomme pour la première fois un ministre issu de Ishin no Kai, partenaire de la coalition avec le Parti libéral-démocrate. Des législateurs impliqués dans le scandale de la caisse noire du LDP ont également été nommés ministres de ce nouveau cabinet.

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La Première ministre Takaichi Sanae (au premier rang, la seconde sur la gauche) avec les membres de son cabinet remanié. (Zuma Press Wire via Reuters Connect)

Vendredi 18

La Banque du Japon a décidé d’augmenter son taux directeur de 1,0 % à 1,25 % lors de sa réunion de stratégie, trois mois après sa précédente hausse des taux.

Kuramoto Sô, connu pour l’écriture de scripts de drames télévisés, dont Kita no kuni kara (Du pays du Nord), est décédé à son domicile de Furano (Hokkaidô), d’une défaillance de plusieurs organes à l’âge de 91 ans.



Kuramoto Sô en avril 2010 (Jiji)

Samedi 19

Les Jeux asiatiques ont commencé à Nagoya. C’est la troisième fois que le Japon accueille cet événement, après Tokyo en 1958 et Hiroshima en 1994. Des athlètes de 45 pays et régions y participent ainsi qu’une équipe de réfugiés.



La délégation des Jeux asiatiques lors de la cérémonie d’ouverture au Paloma Mizuho Stadium à Nagoya. (Jiji)

Lundi 21

Le typhon Dujuan s’est approché de la région du Kantô, provoquant des glissements de terrain dans les préfectures de Chiba et de Kanagawa. Dans le nord de Chiba, la rupture d’une digue du lac Inba a causé des inondations généralisées. Le 28 septembre, 14 décès et une personne disparue ont été confirmés.

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Des panneaux solaires submergés par la rupture d’une digue du lac Inba. Photographie prise par un drone. (Jiji)

Mardi 22

La Première ministre Takaichi s’est entretenue avec le président Donald Trump avant la rencontre au sommet de celui-ci avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Les deux chefs d’État ont tenu des discussions concernant la Chine, dont la sécurité économique. Ils se sont également entretenus de la Cour pénale internationale, à laquelle le Japon a exprimé son soutien après qu’elle a été prise à partie par Donald Trump.

Jeudi 24

Le prodige de la natation Ôhashi Shin, âgé de 17 ans, a pulvérisé le record du monde du 200 m brasse hommes avec 2’04''83 lors des Jeux asiatiques de Aichi-Nagoya. Il avait déjà remporté la médaille d’or du 100 mètres. L’équipe de tennis de table a offert également au Japon sa première médaille d’or depuis 60 ans, en battant la puissante Chine au final. Le 26 septembre, un élève du cours élémentaire âgé de 11 ans, KuriharaYûki, a remporté la médaille d’or du jeu vidéo pour le puzzle Puyo Puyo.

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Vendredi 25

Le tribunal du district de Tokyo a jugé que les clauses de la Loi électorale sur les mandats publics interdisant aux personnes de moins de 18 ans de participer aux campagnes électorales sont inconstitutionnelles, déclarant que ces restrictions ne pouvaient pas être considérées comme nécessaires ou raisonnables. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation par l’État des quatre plaignants dans cette affaire.

Lundi 28

L’Université de Tokyo a annoncé qu’elle avait choisi la professeure Fujigaki Yûko en tant que première femme à la tête de la prestigieuse institution. Son mandat de six ans devrait commencer le 1er avril 2027.

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Mardi 29

De la pluie est annoncée par la station d’observation du centre de Tokyo de l’Agence météorologique du Japon, amenant à un nouveau record de 34 jours la série de journées de pluie consécutives dans la capitale, ou la plus longue période de précipitations continues depuis le début de la collecte des données en 1886.

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Cuorips, une start-up en relation avec l’Université d’Osaka a annoncé avoir transplanté chez une femme d’une cinquantaine d’années souffrant d’insuffisance cardiaque sévère un feuillet de cellules musculaires cardiaques obtenu à partir de cellules souches pluripotentes induites (cellules iPS). Il s’agit de la première transplantation d’un produit de médecine régénérative utilisant des cellules iPS.

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Mercredi 30

Le grand magasin Seibu, situé dans l’arrondissement de Shibuya à Tokyo, a définitivement fermé ses portes, mettant fin à 58 ans d’histoire. Il avait joué un rôle majeur dans la culture jeune au Japon, contribuant notamment à l’essor, dans les années 1980, du phénomène des « DC brands », ces marques de créateurs qui connaissaient alors un véritable engouement.

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(Photo de titre : parmi les Japonais médaillés d’or aux Jeux asiatiques figurent Kurihara Yûki, à gauche, pour la compétition esport Puyo Puyo ; Ôhashi Shin, en haut à droite, pulvérisant le record du monde pendant la course du 200 m brasse et l’équipe nationale de tennis de table, en bas à droite. Jiji)