Face au tourisme de masse à Kyoto, des bus spéciaux pour réduire la congestion

Actualités

Afin de trouver une solution au tourisme de masse qui cause de nombreux désagréments dans le quotidien des résidents, Kyoto a lancé le 1er juin un service de bus spécial desservant uniquement des lieux touristiques.

Depuis la fin de la crise sanitaire et la levée des restrictions, l’ancienne capitale impériale n’a pas attendu longtemps avant de revenir à la situation pré-pandémique. Les visiteurs sont en effet tellement nombreux que les bus locaux sont fréquemment bondés de monde. Le nouveau réseau de bus a ainsi été établi avec l’espoir de réduire la congestion et disperser plus efficacement les usagers.

Ces véhicules circuleront pendant les week-ends, jours fériés, les périodes du Nouvel An et de l’O-bon (mi-août), et ils s’arrêteront sur les sites les plus prisés de la ville, comme le temple Kiyomizu-dera, les pavillons d’or et d’argent ou le quartier de Gion.



Cérémonie du lancement du service le 1er juin



Le maire de Kyoto Matsui Kôji (derrière à droite), lors de la cérémonie le 1er juin.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]