Koike Yuriko annonce sa candidature pour un troisième mandat à la tête de Tokyo

Koike Yuriko le 12 juin

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a annoncé sa candidature pour un troisième mandat à la tête de la préfecture, dont les élections se tiendront le 7 juillet prochain.

En conférence de presse mercredi, la femme de 71 ans, qui est soutenue par le parti au pouvoir (PLD) et son allié le Kômeitô, a mis en avant ses accomplissements en huit ans à son poste, notamment dans le domaine de l’aide à l’éducation, où les résidents de 0 à 18 ans reçoivent chaque mois une somme de 5 000 yens (30 euros).

« Je me suis attaquée à la façon d’implémenter les mesures politiques et j’ai même réussi à influencer le gouvernement central » a-t-elle souligné.

Elle a également dû gérer la crise sanitaire et l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2021n et a expliqué qu’elle était prête à relever les défis majeurs du pays comme le déclin des naissances, le vieillissement de la population, la présence des femmes dans le monde du travail et l’adaptation à l’ère de la numérisation.

Koike Yuriko est élue gouverneure de la capitale en 31 juillet 2016, ce qui est une première pour une femme. Ancienne présentatrice de télévision, elle rentre en politique en 1992 en intégrant la Chambre haute du Parlement, et s’affilie au PLD entre 2002 et 2016, où elle exerce entre autres les fonctions de ministre de l’Environnement et de ministre de la Défense.

Plus de 40 personnes ont annoncé leur intention de se présenter au poste de gouverneur de Tokyo pour les prochaines élections, dont Ishimaru Shinji (41 ans), ancien maire de la ville d’Akitakata dans la préfecture de Hiroshima, Tamogami Toshio (75 ans), ancien chef d’état-major de l’armée de l’air et Shimizu Kuniaki (73 ans), personnalité de la télévision. Mais l’adversaire principale de Koike Yuriko sera sans nul doute Renho (56 ans), députée de l’opposition, membre du Parti constitutionnel du peuple et soutenue par le Parti communiste.

