Élections du gouverneur de Tokyo : un nombre record de candidats

La campagne pour les élections de la préfecture de Tokyo a officiellement débuté jeudi, avec la gouverneure Koike Yuriko, 71 ans, qui a choisi de briguer un troisième mandat. Le nombre de candidats face à elle a atteint un record de 55 personnes (il était de 22 pour les élections de 2020).

Parmi elles, Ishimaru Shinji (41 ans), ancien maire de la ville d’Akitakata dans la préfecture de Hiroshima, Tamogami Toshio (75 ans), ancien chef d’état-major de l’armée de l’air et Shimizu Kuniaki (73 ans), personnalité de la télévision.

Si Koike est soutenue par le parti au pouvoir, son adversaire principale de Koike est sans nul doute Renho (56 ans), députée de l’opposition, membre du Parti constitutionnel du peuple et soutenue par le Parti communiste.

Il s’agira pour les votants de juger le bilan des huit ans de Koike à la tête de la capitale, qui inclut non seulement la gestion de la crise sanitaire et l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2021, mais aussi sa lutte contre le déclin de la natalité, avec entre autres mesures la gratuité des crèches à partir du deuxième enfant et des aides au loyer pour les familles qui élèvent des enfants.



Un rassemblement pour assister à un discours de campagne à Tokyo, le 20 juin.

