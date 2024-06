Une cérémonie d’accueil à Londres en l’honneur de l’empereur Naruhito

Actualités

Une cérémonie d’accueil pour le couple impérial japonais en visite amicale d’une semaine en Grande-Bretagne a été tenue à Londres mardi après-midi.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont été salués par le prince William à leur hôtel (le Claridge’s), puis conduits en voiture jusqu’au Horse Guards Parade, où ils ont échangé une poignée de main avec avec le couple royal. L’hymne national japonais a été joué, et Naruhito a reçu un salut d’honneur par un représentant des gardes.

Comme le veut la tradition royale britannique, l’empereur et l’impératrice Masako sont ensuite montés dans des carrosses séparés, respectivement en compagnie du roi Charles III et de la reine Camilla, en direction du palais de Buckingham. Masako portait un masque à cause de son allergie aux chevaux.

Les carrosses ont traversé The Mall, une longue avenue bordée d’arbres où, pour l’occasion, de nombreux drapeaux japonais ont été hissés.

Au palais, Charles III leur a offert un déjeuner puis les a emmenés admirer la collection d’objets de la famille royale en lien avec le Japon. Naruhito a également pu voir un rapport de recherche sur la Tamise qu“il avait rédigé lorsqu’il avait étudié à l’université d’Oxford, à l’époque où il était encore prince héritier.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]