Scandale du complément alimentaire à base de levure de riz rouge : 76 nouveaux décès suspectés

Le 28 juin, le ministère de la Santé a fait savoir que 76 nouveaux décès sont suspectés d’être en relation avec le complément alimentaire à base de levure de riz rouge (beni kôji).

En mars dernier, le fabricant Kobayashi Pharmaceutical, basé à Osaka, avait signalé la mort de cinq personnes qui avaient consommé son produit appelé « Benikoji CholesteHelp » (dont l’une était finalement sans rapport).

Selon le ministère et d’autres sources, l’entreprise avait été consultée à propos de 170 personnes décédées potentiellement à cause de son complément. Parmi elles, 91 n’en avaient jamais pris, et la mort de trois autres avait été écartée de l’affaire. Les 76 personnes restantes avaient succombé à des maladies rénales, des cancers et des AVC qui pouvaient être en lien avec le « Benikoji CholesteHelp ».

Concernant l’enquête, l’Institut national des sciences de la santé (situé à Kawasaki) a analysé les composants de la levure de riz rouge des produits fabriqués entre juin et août de l’année dernière, au moment où les problèmes de santé ont commencé à être rapportés, et a trouvé de l’acide pubérulique, une substance dérivée de la moisissure bleue (Penicillium italicum), agent de pourriture des agrumes, ainsi que deux autres composés. Selon le ministère, l’acide pubérulique est hautement toxique et ne fait ordinairement pas partie des compléments alimentaires.

(Voir également notre article : « La levure de riz rouge n’est pas coupable » : chercher la cause du scandale sanitaire)

