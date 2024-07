Un record de 115 pays devraient assister à la cérémonie pour la paix de Hiroshima

Actualités

Le gouvernement japonais a fait savoir que des représentants de 115 pays — un nombre record —, ainsi que de l’Union européenne, devraient assister à la cérémonie pour la paix de Hiroshima qui se tiendra le 6 août.

Cet événement marquera le 79e anniversaire du bombardement atomique de la ville par l’armée américaine dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les États dotés de l’arme nucléaire, la Grande-Bretagne, la France, l’Inde et Israël devraient participer à la cérémonie, tandis que les États-Unis n’ont pas encore pris de décision et que la Chine, le Pakistan et la Corée du Nord n’ont pas encore communiqué leur réponse. Pour la troisième année consécutive, la Russie n’a pas été conviée.

Le record actuel du nombre de pays présents est de 111, plus l’Union européenne, depuis l’année dernière.

« Alors que les conflits se poursuivent dans le monde entier, la réalité de la tragédie de Hiroshima et le désir de paix peuvent avoir susciter une attention renouvelée », a déclaré un responsable de la ville à propos de l’augmentation du nombre de participants attendus.

Des groupes d’irradiés de la bombe (les hibakusha) se sont opposés à l’envoi d’une invitation à Israël, qui continue de se battre dans la Bande de Gaza. « Une note a été ajoutée à l’invitation pour exhorter le pays à se référer au message de ces survivants japonais et à faire un pas vers la paix, en particulier à un moment comme celui-ci », a dit le responsable.

