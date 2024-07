[Vidéo] « Hashi-arai» : nettoyage d’été du pont Nihonbashi

Actualités

C’est un événement estival qui se tient une fois par an au pont Nihonbashi, à Tokyo. Le hashi-arai (« lavage de pont ») a réuni 1 800 personnes, des petits et des grands, pour un grand nettoyage du trottoir et de la célèbre structure, édifiée en 1911.

Le pont Nihonbashi est l’un des symboles de la capitale nippone. Il a miraculeusement survécu au grand tremblement de terre du Kantô de 1923 et aux ravages de la Seconde Guerre mondiale, en dépit des traces laissées par les incendies et les bombardements.

