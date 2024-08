Typhon Shanshan : la ligne Shinkansen Tôkaidô est entièrement interrompue

Actualités

Toutes les opérations sur la ligne de train à grande vitesse Shinkansen Tōkaidō ont été suspendues à partir du premier train ce vendredi, en raison de l’approche du typhon Shanshan.

La Japan Central Railway (JR Tōkai) avait prévu une suspension partielle uniquement entre la gare de Mishima (préf. Shizuoka) et celle de Nagoya, mais la décision a finalement été prise d’interrompre les services sur les autres tronçons, à savoir entre les gares de Tokyo et de Mishima, et entre les gares de Nagoya et de Shin-Osaka.

La JR West Japan Railway (JR West) a stoppé les services sur la ligne Shinkansen San’yō entre la gare de Hiroshima et la gare de Hakata, au sud-ouest, à partir du premier train de vendredi. Elle a également réduit le nombre de Shinkansen entre la gare de Hiroshima et la gare de Shin-Osaka à quatre maximum par heure.

Les compagnies aérienne Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) ont décidé d’annuler 633 vols, principalement au départ ou à destination de l’île de Kyūshū et des régions voisines.

(Voir la carte du réseau Shinkansen)

