Un tribunal de Nagasaki reconnaît des plaignants comme victimes de la « pluie noire »

Le 9 septembre, le tribunal du district de Nagasaki a reconnu comme irradiés de la bombe atomique (hibakusha) plusieurs personnes qui se trouvaient en dehors de la zone désignée par l’État pour accorder le statut de victime.

La justice a ordonné aux autorités préfectorales et municipales de la préfecture de Nagasaki de délivrer des certificats de survivant de la bombe à 44 plaignants, dont quatre étaient déjà décédés.

« Il y a des zones en dehors de celles délimitées par l’État où il est possible que la “pluie noire” soit tombée », a dit le juge Matsunaga Shinsuke.

Après le largage des deux bombes en août 1945, une fumée comprenant des substances radioactives s’est élevée et mélangée aux gouttes d’eau dans l’air avant de retomber en une pluie noire. Les personnes exposées à cette pluie ont été affectés dans leur santé à long terme et nombre d’entre elles se battent afin d’être reconnues comme victimes officielles de la tragédie de Hiroshima et Nagasaki.

(Pour plus de détails sur la pluie noire, voir notre article : La « pluie noire » de Hiroshima : les victimes enfin reconnues officiellement 75 ans après)

