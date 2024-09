Un Shinkansen stoppé d’urgence après le détachement de deux parties du train

Actualités



Le Shinkansen a été stoppé d’urgence juste après que deux parties du train se sont détachées l’une de l’autre peu avant l’arrivée en gare de Furukawa, au nord-est du pays.



Les passagers à l’intérieur du train arrêté

Jeudi matin, l’attelage d’un train roulant sur la ligne à grande vitesse Shinkansen Tôhoku s’est détaché alors qu’il se dirigeait vers Tokyo, provoquant un arrêt d’urgence et une interruption temporaire des services sur la ligne.

Selon la compagnie JR East Japan Railway (JR East), le train Hayabusa-Komachi n° 6, composé de dix voitures du service Hayabusa et de sept voitures du service Komachi, n’a pas déraillé.

Les services ont été suspendus dans les deux sens sur l’ensemble de la ligne entre la gare de Tokyo et la gare de Shin-Aomori, au nord-est du Japon. Les opérations ont repris vers 13 h 10.

JR East a indiqué que l’attelage s’est détaché peu après 8 h 00 et que le train s’est arrêté à environ six kilomètres de la gare de Furukawa (préf. Miyagi). Aucun blessé n’a été signalé parmi les quelque 200 passagers des wagons Hayabusa et 120 passagers des wagons Komachi.

