Le château de Hikone pourrait être enregistré au patrimoine mondial de l’Unesco

Actualités

Un groupe consultatif de l’Unesco a fait savoir au gouvernement japonais que le château de Hikone pourrait répondre aux normes d’inscription sur la liste du patrimoine culturel de l’humanité.

Perché sur les hauteurs surplombant le lac Biwa, Hikone est l’un des cinq châteaux japonais désignés Trésor national. Son donjon a été érigé au début du XVIIe siècle, et la plupart de ses structures sont authentiques.

Le Conseil International des Monuments et des Sites (Icomos) a indiqué qu’il était possible que cet édifice soit évalué comme un bien portant un témoignage unique d’une tradition culturelle ou d’une civilisation disparue, et qu’il puisse ainsi être éligible à un enregistrement.

Le groupe a toutefois proposé d’inscrire ce monument dans un ensemble de sites, car le château de Hikone à lui seul pourrait ne pas être en mesure d’expliquer complètement comment le shogunat Tokugawa a exercé son contrôle de manière systématique sur les seigneurs féodaux (daimyô).

La préfecture de Shiga, elle, demandait à ce que le château figure sur la liste de manière indépendante.

Le gouvernement a sollicité pour la première fois le processus d’évaluation préliminaire de l’Icomos, et il examinera la suite à donner en fonction des résultats. S’il décide d’aller de l’avant, les documents nécessaires seront soumis au Comité du patrimoine mondial en 2026 au plus tôt. Ce derenier devrait prendre une décision au plus tôt l’année suivante.

Le château figure sur la liste indicative du Japon pour d’éventuels sites du patrimoine mondial depuis plus de 30 ans.

(Voir également notre article : Le château de Hikone, Trésor national né des pierres d’un autre édifice)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]