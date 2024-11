Le métro Elizabeth Line de Londres sera entre autres exploité par Tokyo Metro

Actualités

Transport for London (TFL), l’organisme chargé des transports dans la capitale anglaise, a fait savoir mardi qu’il allait confier l’exploitation de la ligne de métro Elizabeth (Elizabeth line) à GTS Rail Operations, une entreprise commune qui inclue Tokyo Metro Co., le conglomérat Sumitomo Corp. et la compagnie britannique Go-Ahead Group.

La ligne Elizabeth, ouverte depuis mai 2022, rejoint l’ouest et l’est de la ville en transportant au quotidien quelque 700 000 personnes. Elle dessert une quarantaine de stations dont l’aéroport de Heathrow, Liverpool Street et Abbey Road.

Tokyo Metro utilisera son expertise pour améliorer la satisfaction des usagers, optimiser les opérations et développer les ressources humaines. Le contrat que GTS a passé avec TFL est effectid pour sept ans à partir de mai 2025, avec la possibilité de le renouveler pour deux ans de plus.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]