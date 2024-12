Plus de 20 nouveaux pictogrammes au Japon pour demander aux touristes étrangers de bien se comporter

Actualités

L’Office national du tourisme japonais (JNTO) a annoncé avoir créé 22 nouveaux pictogrammes montrant comment les touristes étrangers devraient se conduire au Japon.

L’objectif est de réduire les conséquences négatives du tourisme de masse sur les résidents locaux.

14 de ces 22 pictogrammes concernent les comportements répréhensibles, tels que pénétrer dans une propriété privée, consommer de la nourriture en marchant (dans ces certaines zones), prendre des photos dans des endroits dangereux et nourrir les animaux.

Les 8 autres pictogrammes incluent des recommendations, comme par exemple laisser ses bagages dans un casier de la gare pour ne pas ajouter à la congestion des transports pendant les heures de pointe.

Ces 22 images sont accompagnées de texte en anglais, chinois et coréen, et le JNTO encourage les établissements touristiques et les hôtels à les utiliser.

Cette année, le nombre de visiteurs étrangers sur l’Archipel est en passe d’atteindre un nouveau record, au-delà des 31,9 millions de personnes en 2019.



(gauche) Un pictogramme montrant l’interdiction de pénétrer dans une propriété privée. (droite) Un pictogramme pour demander de ne pas prendre des photos dans des situations risquées ou des lieux dangereuses.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]