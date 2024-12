[Vidéo] Le jardin Rikugi-en et les jardins de Kyû-Furukawa offrent de beaux paysages d’automne

Actualités

Le jardin Rikugi-en est l’un des endroits les plus privilégiés pour admirer les couleurs de l’automne à Tokyo. Cet espace a été conçu à la fin du XVIIe siècle en tant que jardin propice à la flânerie, avec des collines et des plans d’eau dessinés par Yanagisawa Yoshiyasu, chambellan du shôgun Tokugawa Tsunayoshi. Cette année nous pouvons admirer les 560 érables et gingkos colorés jusqu’au milieu du mois de décembre.

Les jardins de Kyû-Furukawa (seconde partie de la vidéo) sont également un haut lieu de la capitale pour contempler les feuillages de la saison, en parallèle avec les roses en fleur. Les visiteurs y verront un jardin japonais, conçu par le jardinier kyotoïte de renom Ogawa Jihei VII, et un autre de type occidental. Il s’y trouve également une grande demeure conçue par l’architecte anglais Josiah Conder en 1917.

Le jardin Rikugi-en

Adresse : 6 chôme, Hon-Komagome, Bunkyô-ku, Tokyo

Accès : quelques minutes de marche depuis la gare JR Komagome ou la station de métro.

Horaires d’ouverture : 9 h 00 à 17 h 00 (Dernière admission à 16 h 30). Tarif d’entrée : 300 yens (gratuit pour les enfants).

Jardins de Kyû-Furukawa

Adresse : 1-27-39 Nishigahara, Kita-ku, Tokyo

Accès : 7 minutes à pied de la gare de Kami-Nakasato (ligne JR Keihin-tôhoku) / 7 minutes à pied de la station de métro Nishigahara (ligne Tokyo metro Namboku) / 15 minutes à pied de la gare Komagome (ligne JR Yamanote)

Horaires : de 9 h à 17 h

Tarif : 150 yens

Site officiel (en japonais)

(Voir également notre article : Feuillages colorés de l’automne 2024 : la dernière carte et nos dix lieux préférés à Tokyo)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]