Le célèbre présentateur télé Ogura Tomoaki est décédé

Actualités

Le présentateur Ogura Tomoaki, qui a animé une émission matinale pendant 22 ans, est décédé d’un cancer de la vessie lundi à son domicile de Tokyo. Il avait 77 ans.

Né dans la préfecture d’Akita, au nord du pays, il a commencé à travailler comme présentateur à Television Tokyo Channel 12, aujourd’hui devenu TV Tokyo, après avoir terminé ses études universitaires, puis comme indépendant en 1976.

C’est en animant le jeu télévisé Sekai Marugoto How Much (sur la chaîne TBS), à partir de 1983, qu’Ogura a acquis la notoriété grâce à son style narratif et sa voix aiguë caractéristique.

De 1999 à 2021, il a présenté l’émission matinale Tokudane ! sur Fuji Television Network, qui est devenue très populaire grâce à ses commentaires bruts. Il était également un grand connaisseur du sport et a effectué des reportages sur les sites des Jeux olympiques.

Ogura s’est également impliqué dans d’autres activités, notamment en donnant des conférences sur son expérience du diabète, une maladie dont il est atteint depuis qu’il avait une trentaine d’années.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]