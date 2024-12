Accident mortel à l’aéroport de Haneda : le commandant et le copilote avaient mal compris les instructions

Actualités

Il y a presque un an, le 2 janvier 2024, un Airbus de la Japan Airlines et un bombardier Dash-8 des garde-côtes étaient entrés en collision à l’aéroport de Haneda.

Mercredi, le Comité japonais de la sécurité des transports, un organisme du gouvernement, a publié un rapport provisoire expliquant que le commandant de bord et le copilote du bombardier avaient tous les deux mal compris les instructions du contrôleur aérien. Selon les analyses des enregistrements des échanges radio du cockpit, ils avaient cru avoir obtenu l’autorisation d’entrer en piste.

Cette manœuvre avait conduit à l’accident : cinq des six membres d’équipage du petit appareil avaient péri, le seul survivant étant le commandant de bord. Les 379 passagers et le personnel d’équipage ont pu être évacués in extremis grâce aux toboggans gonflables avant que l’engin ne s’embrase complètement, mais 17 d’entre eux avaient été blessés.

L’enquête a de même montré qu’un autre contrôleur aérien avait constaté sur l’écran radar l’entrée en piste du bombardier, mais que cela n’avait pas pu empêcher la collision. Le Comité fournira un rapport final lorsque les enquêtes complémentaires seront achevées.



La collision mortelle du 2 janvier dernier à l’aéroport de Haneda, à Tokyo

