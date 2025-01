Nintendo annonce la sortie de la Switch 2 en avril

Actualités

Nintendo a annoncé le lancement de la Switch 2 cette année, soit environ huit ans après la première version. Les détails à ce sujet seront dévoilés le 2 avril.

Le géant du jeu vidéo organisera ensuite plusieurs événements dans certaines grandes villes pour tester la nouvelle console portable, comme à Paris entre le 4 et le 6 avril et à Tokyo le 26 et 27.

Nintendo a fait savoir que la plupart des jeux de la première Switch seront compatibles. Sortie en mars 2017, ses ventes auront totalisé 146,04 millions d’unités à la fin du mois de septembre 2024.

Parmi les différences notables, la Switch 2 est plus grande et plus épaisse, elle est dotée d’une béquille plus pratique que l’ancienne et d’un port USB-C supplémentaire.

