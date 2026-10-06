« Shiro Akari » : le château de Kumamoto plongé dans une atmosphère féérique

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Un événement illuminant le château de Kumamoto à l’aide de projections monumentales et de faisceaux laser se tient jusqu’au 1er novembre. À la nuit tombée, le donjon se pare ainsi d’une atmosphère féerique et se détache dans le ciel nocturne.

Ce spectacle, baptisé « Shiro Akari », est organisé dans le cadre des initiatives de reconstruction consécutives au séisme de Kumamoto en juillet dernier. L’ouverture de la zone accessible au public dans le cadre des visites spéciales est prolongée jusqu’à 21 heures (dernière entrée à 20 heures).

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